Yatırım yap krediyi kap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı'nın detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 yıl için 300 milyar lira kredi kaynağının ayrıldığı YTAK’la birlikte 1 milyar lira üstü orta ve yüksek teknolojili yatırımlar faydalanabilecek. 281 üründen oluşan listede 261 alan belirlendi. Tebliğle birlikte yüksek teknoloji yatırımları hızlanırken, cari denge ve fiyat istikrarına da katkı sağlayacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PARÇALARI LİSTEDE

Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği 281 ürün arasında en dikkat çeken sektörler kimya, sağlık, otomotiv, elektronik, tarım ve hayvancılık oldu. Sektörler ve ürünler orta ve yüksek teknoloji olarak belirtildi. Kimyada polietilen en dikkat çekici ürünler arasında yer alırken, sağlık alanında ilaç yapımında kullanılan bileşenler dikkat çekti. Otomotivde ise dijital ekran, işlenmemiş batarya yatırımı, elektrikli araç motorları yüksek teknoloji kategorisinde krediye uygun ürünler arasında sıralandı.

Uçak ve havacılık ekipman ürünleri de yüksek teknolojiyle YTAK Programı’na dahil edildi. Elektronikte ise yarı iletken çip ürünleri ile bellekler listeye girdi. Dikey tarıma imkan tanıyan ekipmanların üretimi ve hayvancılıkta da yem üreten makine teknolojileri kolay krediye uygun bulundu.

İTHAL İKAME ÜRÜNLERE ÖNCELİK

Krediye uygun bulunacak üretimleri ise 100 üzerinden puanlarken, en fazla 35 puanla ithal ikamesi ve ihracat potansiyeli kriteri dikkat çekti. 25 puanla piyasada arz sürekliliği ve fiyat istikrarı oluşturması, 15 puanla teknolojik kapasiteyi artırması ve rekabetçilik sağlaması, 15 puan yerli girdi ve katma değer sağlaması, 5 paunla yerli makine kullanımı ve yine 5 puanla yeşil üretim performansı ve sürdürülebilir olması kriterleri yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN 20 YATIRIM ALANI

* İlaç bileşenleri

* İmplant teknolojileri

* Dikey tarım ekipmanı

* Yem üreten makineler

* Gıda ürünü işleyen makineler

* Dijital ekranlar

* İşlenmemiş batarya

* Elektrikli araç motoru

* Yarı iletken çipler

* Bellekler

* Telekomünikasyon araç gereçleri

* Elektronik devreler

* Kimlik doğrulama yazılımları

* İnsansız hava aracı teknolojileri

* Sanayiye dair robotik teknolojileri

* Enerji depolama teknolojileri

* Giyilebilir teknolojiler

* Uçan araba teknolojileri

* Uzay teknolojileri

* Yapay zeka teknolojileri

Mehmet Fatih Kacır

300 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

Merkez Bankası'nın teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan yeni YTAK Programı'yla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program çerçevesinde 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 281 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesinin Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti. Bakan Kacır, "Bu program, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracak." ifadesini kullandı. YTAK çerçevesinde göre, firmaların puanı dikkate alınarak en az 1 milyar lira olan yatırım projelerine azami 10 yıl vadeli olarak yüzde 15-30 aralığında düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

Mehmet Şimşek

DIŞ TİCARETTE AÇIĞI AZALTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, YTAK Programı ile dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacaklarını belirterek, "Önemli bir program. Dış ticarette yüksek teknoloji üretime güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz. Finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek" şeklinde konuştu.







