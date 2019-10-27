Yatırıma Hazine arazisi dopingi

Yatırımı desteklemek için her türlü kolaylığı gösteren hükümet, Hazine arazilerini de yatırımcının kullanımına bıraktı. Hazineye ait taşınmazların, eğitim, turizm, tarım, hayvancılık ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere hız verilecek.Gelen talepler kapsamında Hazine taşınmazları arzının hızla sağlanması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, taşınmazların daha etkin kullanılması amacıyla yatırım ve istihdam teşviki doğrultusunda oluşturulan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek, yatırımcılara arz edilecek.

1.2 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında son 5 yılda 1 milyar 230 milyon liralık yatırım ve 4 bin 996 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 21,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifa hakkı tesis edildi.

YENİ TAŞINMAZLAR İLANA ÇIKACAK

Geçen yıl ise toplam 550 milyon liralık yatırım ve bin 941 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında, 10,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı verildi. Bu yıl da 200 milyon liralık yatırım ve bin kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 1,7 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz için işlem yapıldı.

Ayrıca, bu yıl 19,3 milyon metrekare yüzölçümlü 151 Hazine taşınmazı yatırımcıların kullanımına sunulmak üzere ilana çıkarıldı. Yıl sonuna kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 milyon metrekarelik Hazine taşınmazı da ilana çıkarılarak yatırımcılara sunulacak. 2020-2022 döneminde ise toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının vatandaşlara arz edilmesi planlanıyor.

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EK SÜRE VERİLDİ

Yatırımların teşviki kapsamında, daha önce mülkiyeti kamuya ait olan ve yatırım amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz devredilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taahhütlü yatırımların tamamlanması için yatırımcılara ek süre de sağlandı. Bu kapsamdaki süre uzatım işlemlerine devam edilecek. Turizm yatırımlarını desteklemek için taşınmaz tahsis edilen yatırımcı ve işletmecilerin sözleşme sürelerinin bitmesi beklenmeden yeni bedel üzerinden sözleşme düzenlenerek 40 yıla kadar uzatılması da sağlanıyor. Böylece, yatırımcıların kredibilitesi artırılarak turizm tesislerinin yenilenmesine imkan tanınıyor.