|
Ekonomi

Yatırımcıların yeni gözdesi sektör lideri 'HES Kablo'

Türkiye’de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa ülkelerine olmak üzere kablo ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiriyor.

11:54 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
HES Kablo
HES Kablo

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine çıktı.

Yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri’deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO-500 listesinde 91. sırada yer aldı.

HES Kablo, 2023 yılında gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı İhracat Onur Listesi’nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti.

Türkiye’de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa’ya olmak üzere ülkemizin kablo ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiriyor.

TMSF tarafından 28 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenecek ihale ile Hazine’ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar Türk Lirası muhammen bedel tespit edildi.

TMSF’nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024 tarihine kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.

#HES Kablo
#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#Avrupa
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın alacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun alım için son fırsat olabilir! Gram çeyrek ne kadar? İşte 19 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları