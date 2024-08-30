Yatırımcının yeni gözdesi dükkan ve ofis

Konuta erişim imkanının zorlaşması ve faizlerin yükselmesi gibi sebeplerden dolayı talep, konuttan ticari gayrimenkule kayıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ticari yapılar yatırımcının ilgisini çekiyor. Talebin yükseldiği ticari gayrimenkuller; işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için kullandıkları binalar, arsalar, mağazalar, ofisler ve diğer benzeri ticari amaçlı mülkleri kapsıyor.





HEM ÖZEL SEKTÖR HEM KAMU İNŞA EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre; İstanbul’daki binlerce dükkan ve ofis inşaatı devam ediyor. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü verilerine göre; özel sektör müteahhitlerinin son dönemde üretim izni aldığı ticari birim sayısı 2 bin 620. Bunların 547’sini teslim eden firmalar, 2 bin 73 ticari birimin inşasına devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ise bugüne kadar İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı tamamlanan, 15 bin 574 adet konutun yanında bu projelerde yer alan 489 adet ticari birim inşa etti. Şu an inşaatı devam eden toplam 10 bin 782 konutluk kentsel dönüşüm projelerinde 476 adet ticari birimin de inşası sürüyor. Ayrıca, Arnavutköy'de 405 adetlik Küçük Sanayi Sitesi iş yeri inşaatı devam ederken, toplam sayının da 1.370 olduğu öğrenildi. Emlak Konut GYO da İstanbul’da 2 bin 727 ticari alan inşa etti.





FİYAT ENDEKSİNDE YÜZDE 7,3'LÜK ARTIŞ

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı verilere göre; Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 arttı. Endeks yıllık bazda nominal olarak yüzde 64,7 artarken, reel olarak ise yüzde 4,4 azaldı. Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi yüzde 8, Ofis Fiyat Endeksi ise yüzde 3,8 arttı. Öte yandan, açıklanan verilere göre, İstanbul'da ofis doluluğunda son 12 yılın en yüksek oranına ulaşıldı.





YÜKSEK GETIRI POTANSIYELI SUNUYOR

Yüksek kira getirisi ve lokasyon avantajı sağlayan ticari yapılar, yatırımcı için sağlam bir gelir kaynağı durumuna geldi. Enflasyonist ortamlarda güvenli liman olarak gösterilen ticari gayrimenkul yatırımları, artan talep karşısında gün geçtikçe daha değerli hale geliyor. İş yeri, mağaza gibi ticari geliri yüksek olan binalar daha çok revaçta. Diğer finansal araçlara kıyasla düşük riskli yatırım olarak gösterilen ticari gayrimenkul yatırımları, hisse senetleri gibi dalgalanan piyasalara göre avantajlı durumda bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde ofis ve perakende ihtiyacını karşılayacak alanlarda artışın görülmesi da üretimin arttığını gösteriyor.



