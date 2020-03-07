Yatırımları özkaynakla yapın

Son dönemde dünya ticaretinde ve siyasetinde iyi haberlerle kötü haberler iç içe geçti. Bazı gelişmeler bizleri sevindirirken bazıları ise hüzünlendiriyor. Ama ne olursa olsun biz çılgın Türkler her zorluğun altından bir umutla çıkmasını biliyoruz. Kolay kolay bileğimizin bükülmeyeceği gerçek. Bir de işin içine ülke sevdası girince kendimizi aşıp ülkemizi kalkındırmak adına yeni yatırımlara da yelken açabiliyoruz.

Rakamlar da sevindirici. Son gelen ihracat verileri yeni bir rekor kırıldığını gösteriyor. Faizlerin aşağıya çekilmesi ve bankaların reel sektöre uygun faizle kredi vermesi de yatırım iştahını artırıyor. Nitekim yeni yatırım haberleri ve kendi işinin patronu olmak isteyenlerin açtığı yeni işyeri sayısı ciddi bir artış göstermiş durumda. Biz de Yenişafak Gazetesi olarak böyle bir ortamda yeni girişimcilere ilham vermek adına hem yeniliklerle farkını ortaya koyanların başarı hikayelerini hem de onların bu yolda aldıkları derslerden çıkardıkları öğütleri sizlere aktaracağız.

Babadan devir alıp dünyaya açıldılar

Dünya Kadınlar Günü öncesi kapısını çaldığımız sanayiciler tam da böyle bir hikayenin baş aktörleri. Onlar, babalarını erken yaşta kaybedip, taziye için eve gelenlerin “Babanızın makine imalathanesini ne zaman kapatacaksınız” diye sorduğu makine mühendisi Aynur ve Ayşin Ayhan kardeşler. Taziyeye gelenlere inat babalarının işine kilit vurmayan bu iki kız kardeş, aksine atölye olarak devir aldıkları işi döküm sektörüyle birleştirip üstüne bir de kendi markalarıyla ev ve bahçe gereçleri üretimini eklemiş başarılı iki sanayici. Başarılı kadın girişimcilerin babası Mehmet Ayhan Türkiye’de ilk kez metal enjeksiyon makinesinin seri üretimini yapan isim. Aynur ve Ayşin Ayhan da çocukluklarından itibaren işin içinde büyümüş. Kendisini tipik bir Türk ailesinin kızı olarak tanımlayan Aynur Ayhan, döküm işine babaları hayattayken kız kardeşinin isteği ile girdiklerini dile getiriyor. Bir süre hem döküm işini hem makine imalatını birlikte yürüten kardeşler daha sonra ise ağırlığı döküm sektörüne veriyor.

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Krizde strateji değişti

Dökümle birlikte ihracatın da kapılarını aralayan iki kız kardeş, ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne yan sanayi üretim yapıp baba işini büyütüyor. Bundan sonrasını gelin Aynur Ayhan’dan dinleyelim, “2008’de kriz olunca en çok metal otomotiv sektörü etkilendi ve yan sanayiye iş gelmez oldu. Bu durum bizi ekonomik açıdan etkiledi. Zorlanınca beyin hızlı çalışmaya başlıyor. Biz de küsmedik, pes etmedik ve zorlu süreci nasıl çözebiliriz sorusuna kafa yorduk. Kriz dönemlerinde strateji geliştirmek gerekiyordu. Az adetle verimli nasıl çalışırız, nasıl hızlı geri dönüş alırız, elimizdeki makineleri nasıl değerlendirebiliriz gibi sorulara odaklandık. Bunun üzerine dedik ki orta segmentte farklı sektörlere de gireceğiz. Çünkü tek sektör darbe aldığı zaman biz burada zatürre oluyoruz. O tecrübeyle yeni projeler geliştirmeye başladık. Dökümde otomotiv harici sektörlere de iş yapmaya başladık. Bunun yanı sıra kendi markamızı da oluşturduk. Aniva markasıyla ev ve bahçe gereçleri üretiyoruz. Şu an otomotiv ise işlerimizin yüzde 40’nı oluşturuyor.”

Eldeki malzemeden inovatif ürünler çıktı

Krizle birlikte ellerindeki makineyle ocak üstü çift taraflı tost tavasını yanmaz ve yapışmaz kaplamayla inovatif bir ürün olarak tasarlayan Ayhan kardeşler ilerleyen zamanda ürün gamını geliştirdi. Markanın altında halihazırda gıda standartlarına uygun zarif tasarımlı Panki tava ile çift taraflı kullanılabilen balık tavası ve özel tasarım barbekü ürünler bulunuyor. Tüm bu ürünlerin tek ortak özelliği inovatif ve üstün kaliteli olması değil. Aynı zamanda kolay kullanılabilmesi, temizlenebilmesi ve hafif olup kolay taşınabilmesi de ortak özellikler arasında sıralanıyor. Ürünler ağırlıklı olarak ihraç ediliyor. İç piyasada satışlar internet ortamında gerçekleşiyor.

Aynur Ayhan her türlü fikre açık olduklarını ve gelecek dönemde iç piyasada farklı satış noktalarına da odaklanabileceklerini aktardı. Ayhan, Türkiye’de Türk menşeili kaliteli ve inovatif ürün geliştirenlerin desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekerek hiçbir girişimci “Günahım neydi Made ın Turkey” dememeli. Devlet bu tür zorluklar yaşayan Türk üreticiye güvenmeli ve daha farklı bir destek modeli geliştirmeli” dedi.

İŞ ÇOK ÇALIŞAN YOK

İş ve istihdam konularını da masaya yatırdık. Ayhan, halihazırda 80 kişilik bir ekiple yol aldıklarını söyledi. Ancak nitelikli işçi bulma konusu her sanayicinin olduğu gibi Ayhan kardeşlerin de önemli bir sorunu. Türkiye’de işsizlik olmadığını iş beğenmeme ile işsizliğin karıştırıldığını vurgulayan Aynur Ayhan, “Bizde legal olarak istihdam ettiğimiz yabancılar var. Ağır sanayi gibi sektörlerde Türkler çalışmak istemiyor. Gelişmiş ülkelere baktığınızda da ağır sanayide göçmenler çalışıyor. Biz kapımızı çalan nitelikli Türklere hiçbir zaman kapımızı kapatmıyoruz. Göçmenlerin çoğu geri dönmeyecek ama onların

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entegrasyonu da çok önemli. Biz gelen yabancıların hepsini işe alamıyoruz çünkü kota var. Bu da Türkiye’nin ayrı bir sorunu. İş var ama yerli çalışmak istemiyor. Çalışmadan para kazanmak istiyoruz. Bakın burs konusu bile artık ticarete dökülmüş ve öğrenciler birçok yerden aynı anda burs alıyorlar. Biz diyoruz ki tüm burs verenler bankalara belirlenen kodlu TC ile burs yatırsın ve bankalar da aynı TC’de başka bir kurumdan burs alan öğrenciyi burs verene bildirsin. Bu sistemle burslar ihtiyacı olana gider. Biz İSO Vakfı olarak gerçek ihtiyacı olan öğrencilere özen gösteriyoruz” bilgisini verdi.

BAŞARININ ANAHTARI: İŞİ HAKKIYLA YAPMAKTIR

İşini hakkıyla yapan herkesin başarıya ulaşacağına vurgu yapan Ayhan kardeşlerin girişimcilere önerisi hayal kurup her hayal için gayret sarf etmeleri. Çok çalışmak ve sabretmek de bir başka önemli öneri olarak dikkat çekiyor. Kurumsallaşma ise bir diğer anahtar kelime olarak sıralanıyor.