Yedi yeni proje için yedi milyarlık yatırım

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Ege Yapı, 2 yıl içerisinde 7 yeni proje hayata geçirecek ve 7 milyar TL'lik yatırım yapacak. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, halihazırda Üsküdar'da ModernYaka, Fatih'te Cer Loft, İzmir Urla'da Kekliktepe projelerinin sürdüğünü söyledi. Bu projelere ek olarak 7 yeni projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kabadayı, İstanbul'da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir; İzmir'de Alsancak, Dikili ve Urla projeleri için yatırıma başlayacaklarını vurguladı.

250 YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Geçen yıl başladıkları 3 projeyle birlikte yatırım değerinin 11 milyar liraya çıkacağını kaydeden Kabadayı, “Yeni projelerle birlikte istihdam artışını da sürdüreceğiz. Bu yıl 250 ve üzeri yeni istihdam sağlama hedefimiz var” dedi. Kabadayı, yeni başlayacakları 7 projede 990 konut ve 3 otel bulunacağını söyledi. Değişen ve gelişen şehir ve iş hayatının ihtiyaçlarına uyumlu projeler geliştirmeye azami özen gösterdiklerini vurgulayan Kabadayı, “Konaklayanlar için ev konforunda otel hizmeti sunan markamız The Superior Living, işte bu motivasyonla ortaya çıktı. Bu yıl içinde de Kağıthane'de iki lokasyonda daha The Superior Living markasıyla hizmet vereceğiz. Otel konseptinde otelin tüm imkanlarını içerisinde barındıran bir rezidans konsepti” şeklinde konuştu.

Kabadayı, Türkiye'de konuta ihtiyacın her zaman olacağını ve gayrimenkule yönelik güçlü talebin süreceğini ifade ederek, bu yıl da en az 1,5 milyon adet satış beklediklerini, bu rakamın Yeni Evim kampanyasının katkısıyla 1,6 milyon adede çıkabileceğini söyledi.

İnanç Kabadayı

Fiyat düşmez yerinde sayar

İnanç Kabadayı, hükümetin dar ve orta gelirliler için başlattığı sosyal konut uygulamalarının çok önemli olduğunu söyledi. 2 projeyle ‘Yeni Evim’e katıldıklarını belirten Kabadayı, bankaların kredi vermediğine yönelik eleştirilere de tepki gösterdi. Kabadayı, “Bankaların sunduğu şartlar bizce uygun ve şu anda da kampanyaya büyük talep var” dedi. Kabadayı, ayrıca konut fiyatlarının düşmeyeceğini, ancak yükselmeyerek yerinde sayacağını belirtti.

Esenyurt 2023’te yine lider olacak

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, uygun fiyatlı inşaat yatırımlarının Esenyurt'u konutta birinci ilçe yaptığını söyledi. Esenyurt'un son yıllarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla kabuk değiştirdiğini kaydeden Özyurt, “Dönüşüm ilçeyi güvenli konutun çekim merkezi haline getirdi. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta çok fazla yeni inşaat var ve bu yeni konutlar daha uygun fiyata satılıyor. Bu durum da ilçeyi en çok göç alan ilçe yapıyor" dedi.

Tamer Özyurt

40 BİN ADET SATILIR

Özyurt, geçen yıl Esenyurt'un 36 bin 315 adet satışla zirvedeki yerini koruduğunu hatırlatarak, "2023'te de 40 bin adet satışla Esenyurt'ta yeni bir rekor bekliyoruz. Bu alanda liderliği elinde tutacak. Uygun fiyatlı sağlam binalar Esenyurt’u konut satışında birinci sırada tutmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Esenyurt’un genç nüfusuyla yükselen bir ekonomiye sahip olduğunu kaydeden Özyurt, “Esenyurt depreme karşı güvenli, ekonomisi zengin İller Bankası’ndan en büyük payı aldığı için de yüksek bir bütçeye sahip” açıklamasında bulundu.



