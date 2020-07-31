Yeni bir algı peşindeler

Türk piyasalarında yaşanan oyunlara yeni dalga uyarısı yapıldı. Türkiye’nin büyüyen ekonomisiyle gelişmiş birçok ülkeyi geride bıraktığını belirten uzmanlar, ekonomide dalgalanma yaratmak için spekülatörlerin yeniden iş başına geçtiğini söyledi. Özellikle döviz kuru üzerinden Türk ekonomisine zarar vermek isteyenlerin son dikkat çekici oyunu dolar üzerinden gözlendi.

27 Temmuz Pazartesi günü eski haberleri, konuları yeniymiş gibi gündeme getirip, doların daha da yükselmesine çalışanların sevinci kursağında kaldı.ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye yaptırım kararının kabul edildiği yönündeki haberle dolar 6,85’ten 6,97’ye kadar yükseldi. Ancak haberin yeni olmadığı 1 hafta önce olduğu ve her yerde yer aldığının anlaşılmasının ardından dolar yeniden 6,85 seviyelerine döndü.

EKONOMİ Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Uzmanlar önümüzdeki günlerde bunun gibi olayların daha çok görülebileceğine dikkat çekti. Ekonomiyi kaosa sürüklemek isteyenlerin hafif bir kıpırdanmayı fırsata çevirmeye çalıştığına dikkat çeken uzmanlar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu tür insanlar nasıl panik yaratabiliriz, ateşi nasıl körükleyebiliriz onun hesabını yaparlar. Doların biraz hareketlendiği dönemlerde senaryo hep aynı. Eski haberleri, konuları yeniymiş gibi gündeme getir, doların daha da yükselmesine çalış. Batı basını eski dosyaları şimdiden raftan indiriyor.

RAFTAN İNEN HABERE DİKKAT

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de olumsuz hava yaratmak, panik çıkarmak üzere birbiri ardına haberler gelecektir. “Türkiye ABD ile swap yapmadı”, “yabancı yatırımcı Türkiye ile ilgilenmiyor” gibi ve bunun türevleri şeklindeki haberleri Batı basınında sıkça görebiliriz. Artık senaryo yazma becerilerine bağlı olarak ne bulabilirlerse yazacaklardır. Yani içerde negatif etkiyi ne kadar artırırsak kardır mantığıyla Batı medyası ellerinde ne varsa Türkiye aleyhine yazıp çizmeye başlayacak.”

REKLAM

EKONOMİ Altında yedi aylık kazanç yüzde 28: Doların yerini altın tutar mı?

ESKİ TÜRKİYE DEĞİLİZ

Yakın zamana kadar kirli ellerdeki TL’yi neredeyse sıfıra indirdiklerini hatırlatan uzmanlar, “Eskiden bizim taşımızla bizim kuşumuzu vururlardı. Kirli elleriyle TL’yi tank tüfek gibi kullanır Türkiye üzerinde operasyon yapabilirlerdi. Halk ne kadar farkında bilemiyorum ama Şimdiki ekonomi yönetimi ülkenin bekası açısından Türkiye’ye çok büyük bir armağan verdi. Kirli ellerdeki TL’yi neredeyse sıfıra indirdi. Bu sayede Türkiye gerçek gücünü kullanıp Libya’da, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de masaya oturup dışarıdan kur operasyonu yemeden kendi geleceğini belirleme imkanına sahip olabiliyor. Eskiden Türkiye kafasını kaldırsa hemen dayak yerdi. Şimdi yine aynı filmi çevirmek isteyen güçler son kozlarını kullanmaya çalışıyorlar. Eskiden on birim ile yapabildiklerini bugün bir birim ile yapmaya çalışıyorlar. Ellerindeki silah yeterli olmayınca da suyu bulandırmak için batı medyasını kullanıyorlar” ifadelerini kullandılar.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN ARTTI

Berat Albayrak

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay hazirana göre yüzde 11,8 artarak 82,2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10,7 artarak 99,4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 yükselerek 66,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 artışla 94,6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11,6 artarak 87 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise temmuzda yüzde 2,7 azalarak 60,9 değerine geriledi.