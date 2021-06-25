​Yeni bir yatırıma ‘kanat’landı​

İzmir Kemalpaşa’nın ardından ikinci beyaz et üretim tesisini Kahramanmaraş’ta kuracak olan firma, arazi alımlarını tamamladığı fabrika için 1.35 milyar TL (130 milyon Euro) yatırım yapacak.

Kovid-19 sürecinde organize perakendenin talebine hızlı cevap veren ve market satışlarını yüzde 50’den fazla artıran Abalıoğlu Lezita Gıda, yeni yatırıma hazırlanıyor. İzmir Kemalpaşa’nın ardından ikinci beyaz et üretim tesisini Kahramanmaraş’ta kuracak olan firma, arazi alımlarını tamamladığı fabrika için 1.35 milyar TL (130 milyon Euro) yatırım yapacak. 2022’nin ilk çeyreğinde temeli atılacak tesiste, bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (şarküteri, köfte, döner) ürünleri üretilecek.

Ergun Abalıoğlu - Mesut Ergül

NİĞDE’YE DAMIZLIK YEM TESİSİ VE KÜMESİ

Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, Kahramanmaraş’ta 200 bin metrekare alanda kurulacak et entegre tesisinde ilk aşamada yıllık 150 bin ton, sonra 300 bin ton üretime ulaşılacağını açıkladı. Abalıoğlu, şöyle devam etti: “Tesise ek olarak aynı bölgede 90 bin metrekarelik alanda brolier yem fabrikası ve 80 bin metrekarelik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde’de 40 bin metrekarelik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de 400 bin metrekarelik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon Euro olacak.”

İzmir Kemalpaşa’da 3 bin 500 çalışanları bulunduğunu açıklayan Abalıoğlu, yeni yatırımla çalışan sayısının 7 bini bulacağını bildirdi. Borsaya önümüzdeki bir iki yıl açılmayı düşünmediklerini söyleyen Abalıoğlu, sonrasında olabileceğini ifade etti. Yatırımın finansmanında ihracat gelirlerine vurgu yapan Abalıoğlu, “Bu yıl 75 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Toplam 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025’te üretimin ihracattaki payını yüzde 12’den yüzde 25’e çıkaracağız. Üç yılda ihracatı iki katına çıkarmış olacağız” dedi.

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MALİYET FARKINI İNOVASYONLA KAPATTI

Maliyetlerdeki artışa ilişkin bir soru üzerine Mesut Ergül, yem maliyetlerinin yüzde 65’ini ithal girdilerin oluşturduğunu, kanatta fiyat artışının yüzde 50 olduğunu belirterek, “Maliyetler önde gidiyor ancak biz aradaki farkı ileri işlenmiş inovatif ürünlerle kapatmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi. Mısır ve buğdayın yem maliyetini etkilediğini, mısırda dışa bağımlılığın yüzde 70 olduğunu belirten Ergül, “Bunun yüzde 30’unu kendimiz karşılıyoruz. O nedenle kur girdi maliyetlerini etkiliyor” dedi.

MARKETTE YÜZDE 50’DEN FAZLA BÜYÜDÜ

Pandemi sürecinde market talebinin yüzde 60 arttığını, kendi satışlarının da marketlerde yüzde 50’nin üzerinde arttığına işaret eden Mesut Ergül, “Geçen sene 100 milyon liralık yatırım yaptık ve ilave 900 kişiye istihdam sağladık. Bu yıl sonuna kadar da 50 beyaz yakalı istihdama dahil edilecek” dedi.

ORTA DOĞU PAZARINA YAKINLIK

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, tesis yatırımıyla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da hammadde ve Orta Doğu’da ihraç pazarlarına daha yakın olacaklarını söyledi. Bölgede üretim sürecine 5-6 ilin de katılacağına işaret eden Ergül, “İzmir’de 500 yetiştiricimiz var. Aynısı Kahramanmaraş’ta olacak. Üreticilerin yem, veterinerlik ve damızlık ihtiyacını biz karşılayacağız. Irak, İran, Japonya’ya ihracatımız var” diye konuştu.