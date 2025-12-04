Yeni jeopolitik güç: Lojistik

Burak Önder, Türkiye’nin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için 'Çin’den transatlantiğe uzanan bir lojistik hat' kurması gerektiğini belirtti. Çin’in Pire Limanı’nı satın alarak Avrupa giriş kapılarını kontrol etmeye başladığını hatırlatan Önder, bu nedenle Türkiye’deki tüm limanların “yüzde 100 yerli ve milli” kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Önder, “THY’nin de içinde olduğu milli bir lojistik filosu kurulmalı. Bu ağ devletin öncülüğünde, kara–hava–deniz taşımacılığını kapsayan güçlü bir omurga hâline gelmeli” diye konuştu.