Yeni jeopolitik güç: Lojistik

Günümüzdeki küresel ticaret, lojistik hız ve maliyet üzerinden şekilleniyor. ZÜCDER Başkanı Burak Önder, Çin’in ihracat pazarlarımızda artan nüfuzuna dikkat çekerek, Türkiye'nin gerekli adımları atması gerektiğini söyledi. Önder'e göre, stratejik pazarlarda lojistik merkezler kurulması ve ulusal liman stratejisi 'milli güvenlik' meselesi olarak görülmeli. Önder, THY’nin de içinde olacağı milli lojistik filosunun kurulmasının önemine dikkat çekti.
Küresel ticaret artık yalnızca üretim kapasitesiyle ölçülmüyor. Malların ne kadar hızlı, ucuz ve güvenli şekilde pazarlara ulaşabildiği belirleyici duruma da geldi. Lojistik hatları güçlü ülkeler, kriz dönemlerinde bile tedarik zincirini ayakta tutarak pazar paylarını koruyabiliyor. Bu nedenle limanlardan konteyner altyapısına, koridorlardan lojistik merkezlere kadar her unsur ekonomik olduğu kadar jeopolitik bir değer taşıyor. Bugün lojistik, ülkelerin ihracat gücünü doğrudan etkileyen bir 'stratejik güvenlik' konusu hâline geldi. Züccaciyeciler Derneği Başkanı Burak Önder, Çin’in Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya’da etkisini hızla artırdığını belirterek bölgedeki ticaret dengelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
ZENGEZUR'LA MALİYET DÜŞECEK ELİMİZ GÜÇLENECEK
Önder, Çin’in söz konusu coğrafyalarda son derece aktif olduğunu, ülkelerin bürokratik yapılarını yakından bildiği için ciddi avantaj elde ettiğini ve bu bölgelerdeki ticaret hacmi ile yatırımlarını hızlı biçimde büyüttüğünü söyledi.
"Ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Çin’in yakın coğrafyamızdaki yayılma politikasına karşı dikkatli olmalı, doğru adımları zamanında atmalıyız" diyen Önder, Türkiye açısından kritik önemdeki projelere de dikkat çekti. Önder'e göre, Zengezur Koridoru tamamlandığında maliyetler düşecek, lojistik anlamda elimiz güçlenecek.
STRATEJİK PAZARLARA DEPO ŞART
Lojistiğin operasyonel bir süreç olmadığını vurgulayan Önder, şunları söyledi: "Bugünün şartlarında lojistik milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin uzak pazarlar politikasının başarısı için dünyadaki önemli noktalarda lojistik merkezlerinin kurulması gerekiyor. Konteyner ve liman altyapılarında ulusal stratejinin gecikmeden oluşturulması ihracatımızın sürdürülebilirliği ve başarısı için son derece önemli."
Milli lojistik hat kurulsun
- Burak Önder, Türkiye’nin küresel rekabette güçlü kalabilmesi için 'Çin’den transatlantiğe uzanan bir lojistik hat' kurması gerektiğini belirtti. Çin’in Pire Limanı’nı satın alarak Avrupa giriş kapılarını kontrol etmeye başladığını hatırlatan Önder, bu nedenle Türkiye’deki tüm limanların “yüzde 100 yerli ve milli” kalmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Önder, “THY’nin de içinde olduğu milli bir lojistik filosu kurulmalı. Bu ağ devletin öncülüğünde, kara–hava–deniz taşımacılığını kapsayan güçlü bir omurga hâline gelmeli” diye konuştu.