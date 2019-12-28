Yeni konuta teşvik geldi

Yılın ilk yarısını kur saldırılarıyla endişeli geçiren ve bekle gör yapan inşaat sektörü, faizlerin aşağıya inmesi ve ekonomideki dengelenme ile yeniden harekete geçti. Satışlardan yana yüzü gülen müteahhitler beklemeye aldıkları işlere hız verdi. Sektöre son dakika bir müjde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Şırnak’ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Albayrak, “3 kamu bankası yeni yılla birlikte sıfır konutta faizi 0,79’a indiriyor. Enflasyon hedefimiz yüzde 8.5 ama bunun da altına ineceğiz” müjdesini verdi.

Berat Albayrak

1 OCAK’TA BAŞLIYOR

Sektör temsilcileri birinci el konuta yönelik yapılacak faiz indirimiyle konut satışlarının artacağını ve stokların hızla tükeneceğini söyledi. Uygulama Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ta 1 Ocak 2020’de başlayacak. Bakan Albayrak, faizde 0,79 önerisinin kamu bankalarının yöneticilerinden geldiğini dile getirdi.

16 BİN LİRA CEPTE KALDI

Yeni yılın sektör piyangosu olarak nitelenen bu gelişmeyle 2020’de sıfır konut alıp kredi kullanacak bir vatandaş her 100 bin liralık kredide 10 yıl vadede 16 bin lira daha az faiz ödeyecek. Aylık taksitler de bin 427 liradan bin 292 liraya gerileyecek.

HAREKETLENME BAŞLAMIŞTI

Birinci el konutlara yönelik bu müjdeyle yeni yıla moralli gireceklerini belirten müteahhitler, sektördeki hareketlenmenin rakamlara da yansımaya başladığını söyledi. Nitekim, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) sektörel güven endeksi verilerine göre inşaat sektörü güven endeksi Aralık 2018’de 100 üzerinden 55,4 iken rakam bu yılın aynı ayında 68,9’a çıktı. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzey endeksi de Aralık 2018’de 39,3 iken rakam Aralık 2019’da 48,6’ya çıktı. Bir yıllık değişim yüzde 24 olarak hesaplandı.

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ŞANTİYELER HAREKETLENDİ

Yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek işçilik maliyetleriyle bir dönem var olan işlerde yavaşlamayı tercih eden müteahhitler, faizlerin aşağıya çekilmesiyle yeniden şantiyelerde gaza bastı. Müteahhitler, konut kredisi faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte sadece kendilerinin değil bekle-gör yaklaşımı içinde olan tüketicilerin ve yatırımcıların da harekete geçtiğini bunun da şantiyelerdeki hareketlenmede etkili olduğunu aktarıyor. Sıfır konut almak isteyenlere yönelik uygulanacak düşük kredi faizinin de 2020’de hareketliliği hızlandıracağı öngörülüyor.

İHRACAT SİNYALİ VERDİ

Alınan kayıtlı siparişlerin artmasında ihracata dayalı üretimin de etkisi yüksek oldu. İç piyasadaki daralmayı dış piyasalara açılarak dengelemeye çalışan sektörde yurt dışına yapılan inşaat malzemeleri ihracatı arttı.

Sektörün 48 yıllık yurtdışı serüveninde, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle üstlendiği yaklaşık 10 bin projenin toplam tutarı 394,8 milyar dolara ulaştı ve çok yakın bir zamanda 400 milyar dolar barajını aşacak gibi görünüyor.

İSTİHDAMA OLUMLU KATKI

Sektörel güven endeksi aralık ayı verileri inşaatta istihdamın da arttığını ve artmaya devam edeceği sinyalini verdi. Yavaşlayan inşaatlarda gaza basan müteahhit işçi alımlarını artırdı. Aralık 2018’de gelecek üç aya ilişkin toplam çalışan sayısı beklenti endeksi 100 üzerinden 71,5 iken, oran bu yılın gelecek üç ayına ilişkin beklentide 89,2’ye çıktı.

2020’de ivme kazandırır

Nazmi Durbakayım

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79’a indirilmesi müjdesinin üreticiler için yılbaşı piyangosu olduğunu söyledi. Durbakayım, “Faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkisinin çok fazla olduğunu, yılın ikinci yarısından sonra net şekilde gördük. Faizlerin yüzde 1’in altına inmesi ile konut satışları, aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldi. Ancak söz konusu faiz indiriminden en fazla ikinci el konut üreticileri faydalandı. Faiz indiriminin reel sektöre yansıması ve ekonominin çarklarına derinlemesine işlemesi için, birinci eldeki satışların bu avantajlı faizlerden daha çok faydalanması gerekiyordu. Sektörümüzün ihtiyaçlarını çok önceden algılayan Sayın Bakanımız, bu kez birinci el konut satışlarına ivme kazandıracak bu önemli hamleyi yaptı. Bu konuda bakanımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Bu kapsamda 2020’deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz” dedi.