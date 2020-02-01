Yeni rekorlara kapı aralandı

Geçen yıl turizm sektöründe yaşanan hareketlilik, rakamlara da yansıdı. Yılı rekorla kapatan Türkiye turizmi 2020 yılı için hedeflenen 58 milyon turist, 40 milyar dolar gelire koşarak gitmeye hazırlanıyor. Alan geçen yılı toplam 51,7 milyon ziyaretçi, 34,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yabancı ziyaretçi verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), yılın son çeyreğini kapsayan, yurt dışı ikametli vatandaş ve turizm gelir-gider istatistikleri açıklandı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye 2019’da, bir önceki yıla göre yüzde 14,11 artışla 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Fotoğraf: Arşiv

GELİRDE %17’LİK YÜKSELİŞ

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan rakamlara göre ise, Türkiye’ye 2019 yılında, yine bir önceki yıla göre yüzde 0,98 artışla 6 milyon 688 bin 912 yurt dışı ikametli vatandaş geldi. Türkiye’nin turizm geliri de yüzde 17 arttı ve 2019 yılında toplam 34,5 milyar dolar, kişi başı ortalama harcama 666 dolar oldu. Gecelik kişi başına harcama ise 68 dolar olarak gerçekleşti.

YİNE EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Bakanlığının 2019 verilerine göre, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, yüzde 17,65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sıralamada; Almanya yüzde 11,42 artış ve 5 milyon 27 bin 472 ziyaretçi ile ikinci, Bulgaristan yüzde 13,68 artış ve 2 milyon 713 bin 464 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bulgaristan’ı sırasıyla İngiltere ve İran izledi.

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ARALIKTA ARTIŞ YÜZDE 10 OLDU

Türkiye’ye geçtiğimiz aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,11 artışla 2 milyon 147 bin 878 yabancı ziyaretçi geldi. Aralık 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 10,99 artışla Bulgaristan birinci, yüzde 7,60 artışla Almanya ikinci, yüzde 17,48 artışla Gürcistan üçüncü sırada oldu. Gürcistan’ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

İSTANBUL’DA %9,3 ARTIŞ KAYDEDİLDİ

İstanbul 2019 yılında yüzde 74 ile dolulukta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı ancak fiyatlarda Avrupa destinasyonlarının gerisinde kaldı. İstanbul'un 2019 yılında ortalama doluluk oranı yüzde 3,9 artışla yüzde 74’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9,3 artışla 89,6 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13,6 artışla 66,3 avroya yükseldi. Antalya’da ise 2019 yılı genelinde ortalama doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla yüzde 65,7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12,5 artışla 87,7 avro, oda başı elde edilen gelir yüzde 14,7 artışla 57,6 avro olarak gerçekleşti.

EDİRNE'YE 4.3 MİLYON TURİST GELDİ

Türkiye’ye 2019 yılında gelen yabancı ziyaretçilerin girdikleri iller sıralamasında ise yüzde 33,08 artış ve 14 milyon 906 bin 663 kişi ile İstanbul birinci, yüzde 32,51 artış ve 14 milyon 650 bin 481 kişi ile Antalya ikinci, yüzde 9,65 artış ve 4 milyon 348 bin 565 kişi ile Edirne üçüncü, yüzde 7,15 artış ve 3 milyon 221 bin 738 kişi ile Muğla dördüncü, yüzde 5,09 artış ve 2 milyon 292 bin 412 kişi ile Artvin beşinci sırada yer aldı.

KONAKLAMADA SON 3 YILIN EN İYİ RAKAMLARI

Öteki taraftan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olduğunu açıkladı. TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketlerinden STR'nin hazırladığı 2019 yılı "Ülke Performans Raporu"nu yayımladı. Buna göre, 2019 yılı genelinde Türkiye’de ortalama otel dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,4 artışla 77,4 avroya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52,3 avroya yükseldi.