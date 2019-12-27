Geceliği 5 bin TL'ye çıktı: Çok sayıda otelde boş oda yok!

Yeni yıla kayak merkezlerinde girmenin bedeli 10 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Geç yağan kar ile sezonu açan kayak merkezlerinde hareketlilik başladı. Özellikle yaklaşan yılbaşıyla birlikte belli bölgelerde doluluk oranları ise yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Tabi bu ilgi fiyatlara da yansıyor. Yeni yıla kayak merkezlerinde girmek isteyenler 31 Aralık ile 2 Ocak için rezervasyon yaptırırken, iki gün için de maksimumda 10 bin TL'yi bulan rakamı gözden çıkardı.

KAR YAĞDI YÜZLER GÜLMEYE BAŞLADI

Kayak merkezleri arasında en gözde bölgelerin başında Uludağ geliyor. Aralık ayına girilmesi ile hazırlıklara başlayan tesislerde, geç yağan kar ile ortaya çıkan hüsran havası, yılın son günlerine doğru tekrardan soğuyan hava ve yağışlar ile oluşan hareketlilik sonrası dağılmış durumda.

1 Aralık'ta ilk kar yağışının gerçekleştiği kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları (cm)

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YÜZDE 100'E ULAŞMIŞ DURUMDA

6 binden fazla yatak kapasitesinin bulunduğu bölgedeki otellerde yabancıların yoğun ilgisi sonrası neredeyse yüzde 100'lük doluluk seviyesine de ulaşıldı. Özellikle hafta sonlarında günübirlikçilerin de gelmesiyle tesislerde hareket etmek bile zorlaşıyor. Uludağ'da 28-29 Aralık tarihleri arasında tek gece için 550 TL ile 2 bin 250 TL arasında değişen fiyatlarla iki kişilik oda bulunurken, bu rakam yeni yıla girerken günlükte 4 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Bölgede 31 Aralık - 2 Ocak tarihleri için tesislerde neredeyse yer kalmadı. Satışta olan odalar için istenen rakam ise iki kişi için toplamda 8 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İKİ GECE 10 BİN TL!

2 bin yatak kapasitesiyle kayak merkezleri arasında 3. sırada yer alan Kartalkaya'da ise fiyatlar Uludağ’ı da sollamış görunüyor. Merkezde faal olarak hizmet veren 3 tesiste 31 Aralık- 2 Ocak için yer bulunurken fiyatlar ise maksimumda 10 bin TL’yi aşıyor.

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Yılbaşı için kayak merkezlerinde istenen maksimum fiyatlar. (İnfo grafik: Huriye Civan)

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PALANDÖKEN'DE DE DURUM FARKSIZ DEĞİL

Son yıllarda yapılan yatırımların da etkisiyle kış turizmin gözde merkezlerinden biri haline dönüşen Erzurum Palandöken'de de durum Uludağ ve Kartalkaya'dan farksız değil.

Aralık ayının son hafta sonu olan 28-29 Aralık tarihlerinde tek gece iki kişilik konaklama ücretinin 265 ile 2100 TL arasında değiştiği bölgede söz konusu tarihlerden iki gün sonrası için (31 Aralık- 2 Ocak) istenen rakam 4 bin TL olarak ifade ediliyor. Yoğunluk nedeniyle bölgede sadece 3 otelde kısıtlı sayıda oda için konaklama imkanı bulunuyor.

Kar kalitesi ve pistleri baz alındığında dünyanın en iyi kış turizm merkezlerinden birisi olarak da öne çıkan Sarıkamış'ta fiyatlarda daha mütevazi davranılmış. 400 ile 1200 TL arasında değişen rakamlar yeni yıla girilirken 2 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Öte yandan Erciyes'te aynı tarihlerde rakamalar 1350 TL, Davraz'da ise 1550 TL iken Ilgaz ve Kartepe'de ise boş oda bulunmuyor.



İnfo grafik: Huriye Civan

4 GECE İÇİN KİŞİ BAŞI FİYAT ARALIĞI

Beklenen kar yağışının geç olması ve yeni yıl nedeniyle büyük yoğunluk yaşayarak yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşılan kayak merkezlerinde normal sezonda fiyatlar 4 gece için kişi başı,

Uludağ’da 2500-3000 TL, Palandöken'de 3000-3500 TL, Kartepe'de 2200-2600 TL, Kartalkaya'da 4000-5500 TL, Sarıkamış 3000-3500 TL, Erciyes'de 2000-2500 TL, Davraz'da ise 1800-2400 TL arasında değişiyor.

9 İLDE 28 KAYAK MERKEZİ

Türkiye genelinde Bursa, Bolu, Kars, Kayseri, Erzurum, Kocaeli, Çankırı, Isparta ve Kastamonu olmak üzere 9 ilde Turizm Bakanlığı belgeli 28 kayak merkezi yer alırken, faal durumda olan 8 adet destinasyon bulunuyor.

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Bu destinasyonlar, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Ilgaz, Kartepe, Sarıkamış ve Davraz kış turizmi merkezleri olarak öne çıkıyor.

10 MİLYONU AŞACAK

Bu merkezlerdeki toplam yatak kapasitesi ise 20 bine yaklaşmış durumda. Türkiye kayak merkezi sayısında dünyada 18’inci sırada yer alıyor. Sezon olarak adlandırılan aralık, ocak ve şubat aylarında ağırlanan turist sayısının 2019-2020 sezonunda 10 milyonu aşması bekleniyor.

İnfo grafik: Huriye Civan