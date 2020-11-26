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Ekonomi Yenileme oranı yüzde 100ün üzerindeki tek banka Vakıfbank oldu
İŞ DÜNYASI

Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek banka Vakıfbank oldu

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduklarını belirterek, “Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank açıklamasına göre, banka, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi. Banka, bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize yeni kaynak getirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında rakip bankalar arasındaki en yüksek sendikasyon kredisi yenileme oranını elde etmiştik.” değerlendirmesinde bulunan kullanan Üstünsalih, şunları kaydetti:

“Güçlü muhabir ağımız ve muhabir bankalarımızla sürdürdüğümüz uzun soluklu ilişkilerimizin bir yansıması olarak, şimdi de 4 kıtadan 27 uluslararası bankanın katkılarıyla toplam 660 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini de başarıyla temin ettik. Böylece rakip bankalar arasında yenileme oranını yüzde 100 seviyesinin üzerinde gerçekleştiren tek banka olduk. Yenileme oranı yüzde 100’ün üzerindeki tek bankayız. Böylelikle toplam sendikasyon kredi bakiyemiz 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.”

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"Bu yıl yurtdışından en çok kaynak getiren Türk bankası konumunda olduk"

Üstünsalih, geçen yıl sendikasyon listelerinde olmayan 3 yeni bankanın sendikasyon kredilerine ilgi göstermesi ve katılım sağlamasının son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Bu kredi, hiç şüphesiz muhabir bankalarımızın milli ekonomimize ve bankamıza olan güvenlerini bir kez daha teyit etmiştir. Bu vesileyle muhabir banka temsilcilerimize sağladıkları destekten ötürü bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.” açıklamasını yaptı.

Bu yılı yurtdışından en çok kaynak getiren Türk bankası konumunda olduklarının altını çizen Üstünsalih, son sendikasyon işlemiyle birlikte yılbaşından itibaren çeşitli yapılar altında yurtdışından Türkiye ekonomisine sağlanan kaynağın 3,9 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Üstünsalih, her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Toplam 12 milyar dolar tutarındaki uluslararası fonlamamızla bu alandaki öncü ve aktif konumumuzu koruyarak milli ekonomimize her anlamda katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’ yorumunda bulundu.

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