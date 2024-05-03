Yenişehir Evleri kurası yarın

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nin ilk iki etabının kuraları çekiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile hayata geçirilen projede hak sahipleri yarın saat 10.00’da noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek. Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projede, engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı.

PROJE 10 ETAPTAN OLUŞUYOR

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini kaydetti. Erdem, “10 etaptan oluşan projenin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik” dedi.

HAVALİMANINA 10 DAKİKA MESAFEDE

Vatandaşların konut projesine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Cengiz Erdem, “Çekilişi, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştireceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesinde bulunan, ilk evini alacaklara özel inşa edilen, az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi’nde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel parklar, meydanlar, etkinlik, spor, sosyal, kültürel yaşam alanları ile dini, eğitim ve sağlık tesislerinin yanı sıra yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detaylar düşünüldü.

Cengiz Erdem

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Emlak Konut, erişilebilir satış koşulları politikasını Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinde de uygulamaya devam ediyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere emlakkonut.com.tr adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabiliyor.







