Yerinde dönüşen binalar göründü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, depremden önce yaşadığı yerde yaşamak isteyen vatandaşlar için başlatılan ‘yerinde dönüşüm’ kampanyası kapsamında inşa edilen konutlarda ilk katlar ortaya çıktı. Etütleri yapılmış sağlam zeminlerde inşa faaliyetleri planlanan yerinde dönüşüm projesine başvurular 255 bine ulaştı. Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında hibe ve kredi desteği alarak bakanlığın denetiminde TOKİ güvencesinde, kendi evlerini zemin etütleri yapılmış sağlam zeminlerde yapmak isteyen yaklaşık 15 bin vatandaş da işlemlere başladı.





VARDİYALI ÇALIŞILIYOR

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı ve Kahramanmaraş’ta Azerbaycan ve Trabzon Caddelerinde de yerinde dönüşüm inşaatlarının aktif olarak sürdüğü iki lokasyon. Projeye Adıyaman’da 21 binden fazla, Kahramanmaraş’ta ise 50 bine yakın başvuru yapıldı. Temelleri kasım ayında atılan konutların bir kısmının ilk dört katlarının kaba inşaatları görünür hale geldi.





2 BİN KONUT VE İŞ YERİ YERİNDE YÜKSELİYOR

Vardiyalı olarak çalışmaların devam ettiği şantiyelerde, konutların bir an önce tamamlanması için büyük bir özveriyle çalışılıyor.

Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde belirlenen rezerv alanlarda konut ve iş yeri yapımı sürüyor. Kentin siluetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak ‘kent meydanları’ projesi içerisinde yerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Adıyaman’da 60 bin metrekare alanın dâhil edildiği rezerv alanda şuan için 67 bin metrekare inşaat alanı yer alıyor. Alan içerisinde 2 bine yakın konut ve işyeri inşa edilerek, hak sahiplerine teslim edilecek. Yerinde dönüşüm projesi için TOKİ, mimarlık ve mühendislik hizmeti veriyor.





PROJESİNİ GETİR İNŞAATA BAŞLA

Altyapıları da hazır olan 20’den fazla proje, isteyen vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Kendi projesini getiren vatandaşların da konutlarının inşa süreci vakit kaybedilmeden başlatılıyor. Kampanya kapsamında, konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi veriliyor. Hibe ve krediler 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak veriliyor.





100 metrelik fay koridoru

Kahramanmaraş’ın sembol noktası olan Trabzon ve Azerbaycan caddelerinde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Zemini güçlendirme çalışmalarının yapıldığı caddelerden fay hattı geçmesi sebebiyle boş bırakılan 100 metre genişliğindeki koridor peyzaj çalışmasıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak. Her iki caddenin yer aldığı Azerbaycan mahallesinde toplam 2 bin 100 konut ve iş yeri inşa edilecek. Mahallede ticaret ve konut alanlarının yanı sıra okul, kültür merkezi ve cami de yer alacak. Ayrıca valilik ve belediye binası da bu alan içerisinde olacak. Yerlerin inşası için hummalı bir çalışma devam ediyor.



