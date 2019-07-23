Ekonomi Yerli 5G anten devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli 5G anten devrede

ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli 4.5G mobil iletişim antenleri, Turkcell’in şebekelerinde hizmet sunmaya başladı. 5G uyumlu olarak geliştirilen antenlerin yaklaşık 1000 adedi yıl sonuna kadar Turkcell altyapısına entegre edilecek. Antenler ilk olarak İstanbul Pendik’te sahaya yerleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk olarak sahaya yerleştirildi.
ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk olarak sahaya yerleştirildi.

Turkcell, yerli ve milli teknolojilerin üretimini desteklemeye devam ediyor. 4,5G şebeke kurulum çalışmaları kapsamında Turkcell’in girişimleri ile gündeme gelen ve üretilen yerli mobil iletişim antenleri canlı şebekede abonelere hizmet vermeye başladı. ASELSAN’ın ürettiği antenler ilk olarak İstanbul Pendik’te hizmet veren sahaya yerleştirildi.

Turkcell yerli 5G uyumlu antenleri 4,5G mobil şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör oldu. İlk aşamada ASELSAN üretimi yaklaşık 1000 antenin yıl sonuna kadar Turkcell’e ait 250 baz istasyonunda kullanılmaya başlanması hedefleniyor. 4,5G şebekesinde kullanılacak antenler için ASELSAN ile Turkcell arasında 2017 yılı Ocak ayında imzalanan işbirliği sözleşmesinin ardından ise 2018 yılı Eylül ayında da toplam 2 bin 30 adet anten siparişi için tedarik anlaşması yapılmıştı.

MİLLİ TEKNOLOJİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Türkiye’nin teknoloji tüketen değil, üreten bir ülke olması yolunda Turkcell olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sunduğumuz sürdürülebilir ve güvenilir iletişim hizmetlerimizde kullandığımız teknolojilerin de yurt içi olanaklarla üretilmesi için çalışıyoruz. Turkcell’in girişimleriyle geliştirilmeye başlayan; değişen teknik ve teknolojik ihtiyaçlarımız doğrultusunda ASELSAN’ın ürettiği antenleri canlı şebekemizde kullanmaya başladık” diye konuştu.

MUTLULUK VE GURUR

ASELSAN Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan ise “Bugün, Ekim 2018’de Turkcell ile birlikte başladığımız Yerli 4,5G Baz İstasyonu Anteni Üretim projemizin ürünlerinin canlı şebekelerde kullanımına başlanıyor. Mutluyuz, gururluyuz” dedi.

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