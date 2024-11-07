Yerli kömürün kıymetini bilelim

Sanayileşmiş bazı ülkelerin kömürden çıkma kararlarının altında yatan en önemli nedenin ilgili ülkelerdeki kömür yataklarının tükenmesi olduğunu belirten KÖMÜRDER Başkanı Muzaffer Polat, 20 milyar tonluk kömür rezervine sahip olan Türkiye’nin böyle bir hataya düşmemesi gerektiğini vurguladı. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda değeri iyice anlaşılan enerji kaynaklarından biri olan kömürün stratejik maden kapsamına alınarak desteklenmesi yönündeki talebini dile getiren Polat, yatırımların önündeki zorlukların kaldırılması gerektiğini de ifade etti. Polat, “Son 5 yılda yurt içi kömür üretiminin Türkiye cari dengesine net katkısı 50 milyar dolar civarındadır. Ancak yerli kömür üretiminin değeri bununla sınırlı değil. Kömür sektöründe 450 civarında işletme var ve bu işletmeler 43 bin kişiye istihdam sağlıyor.”