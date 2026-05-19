Yerli motorda stratejik iş birliği

TRMOTOR, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen SAHA EXPO’da TF35000 millî turbofan motoru projesinde alt sistem geliştirme süreçlerine yönelik önemli iş birliklerine imza attı. Gerçekleştirilen anlaşmalarla birlikte motorun kritik alt sistemlerindeki teknik çalışmalar yeni bir aşamaya taşındı. Yerli mühendislik kabiliyetimizi geliştirecek hamlelerin önemine değinen TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, "TRMOTOR, TF35000 kapsamında kritik alt sistem alanlarında yürüttüğü iş birlikleriyle özgün ve millî motor teknolojileri ekosisteminde güçlü bir gelişim ivmesi oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde de bu kapsamda yeni sözleşmeler imzalamaya devam edeceğiz. Hayata geçirilecek bu geliştirme projeleri, yalnızca motorun gelişimine değil; Türkiye'de özgün ve millî motor teknolojileri ekosisteminin güçlenmesine ve farklı firmaların mühendislik kabiliyetlerinin ortaya çıkmasına da katkı sağlayacak" dedi.

TRMOTOR'UN MÜHENDİSLİK KABİLİYETİNE KATKI

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TF35000 Milli Turbofan Motor geliştirme süreci aralıksız devam ederken, alt sistem seviyesindeki tasarım çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte kritik ekipman ürün geliştirme süreçlerine de hız verildi. İmzalanan anlaşmalar kapsamında; yakıt, yağlama, aktivasyon, pnömatik ve mekanik kritik alt sistemlerin ürün geliştirme çalışmaları başlatıldı. Önümüzdeki dönemde ilgili alt sistemlere yönelik kritik ekipmanların tasarımı, prototip üretimi, test ve doğrulama faaliyetleri yürütülecek. Bu çalışmalarla birlikte TRMOTOR'un; millî ve özgün motor teknolojileri alanında yerli mühendislik kabiliyetlerinin gelişiminde lokomotif rol üstlenmesi, havacılık ve motor ekosistemindeki firmaların teknik yetkinliklerinin artırması ve güçlendirmesi hedefleniyor.

2017 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. tarafından kurulan ve 2021 itibarı ile yüzde 100 TUSAŞ iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden şirket, ülkemizin havacılık ve savunma sanayii alanındaki motor teknolojileri bağımsızlığını ve ilerlemesini sağlamak misyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. 'Güç Bizimle Başlar' felsefesiyle hareket eden şirket, motor sanayinde geliştirdiği stratejik projelerle Türkiye'nin bağımsız savunma sanayine katkı sunmaya devam ediyor. TRMOTOR, ana motorun yanı sıra kritik bir ünite olan Yardımcı Güç Ünitesi (APU) tasarım ve üretimi konusunda da önemli gelişmelere imza attı.








