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SAVUNMA SANAYİ

Yerli mühimmat ailesi genişliyor:Türk SİHA'larının gücüne güç katacak

TÜBİTAK SAGE'nin KGK'nin SİHA’lar için özel versiyonu olarak geliştirdiği KGK-SİHA-82 testi başarıyla geçti. F4 ve F16 uçaklarında operasyonel yönden kendini kanıtlayan KGK’nin, SİHA'lara takılmasına yönelik engel kalmadı. Akıncı ve Aksungur gibi SİHA'larla kısa vadede 50-55 kilometrelik menzilin sağlanması bekleniyor. Mağara gibi küçük alana sahip hedeflere taarruz edilmek amacıyla KGK-LAB için çalışmalar devam ediyor

Haber Merkezi AA
Yerli mühimmat ailesi genişliyor:Türk SİHAlarının gücüne güç katacak
TÜBİTAK SAGE'nin KGK'nin SİHA’lar için özel versiyonu olarak geliştirdiği KGK-SİHA-82 testi başarıyla geçti.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türk Silahlı Kuvvetleri ve ulusal/uluslararası savunma sanayisi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere güdümlü ve güdümsüz mühimmat sistemleri, kritik alt sistemler ve stratejik sistem platformlarının tasarım, geliştirme, üretim ve test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği sistemler arasında KGK yer alıyor. KGK, genel maksat bombaları MK-82 (500 lb) ve MK-83'ü (1000 lb) akıllı mühimmata çeviriyor.

Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi

Türkiye'de ilk defa TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK, kanatları sayesinde 110 kilometre menzile sahip bulunuyor. Mühimmatın, Küresel Konumlama Sistemi (KKS/GPS) ve Ataletsel Ölçerler Birimi kullanılarak geliştirilen güdümüyle hava koşullarından bağımsız olarak vuruş hassasiyeti 5 metre ve altında gerçekleşiyor. KGK'nin, yer testleri ile F4 ve F16 uçaklarına sertifikasyonu tamamlandı. İlk üretimleri TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen mühimmat, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Seri üretimi Kale grubu tarafından yapılan KGK’nin millileştirme çalışmaları devam ediyor.

Test atışları başarılı

TÜBİTAK SAGE bunun yanında KGK’nin SİHA’lar için özel versiyonu KGK-SİHA-82'yi geliştirdi. KGK-SİHA-82’nin menzili, SİHA’ların yükseklik ve hız kriterlerine bağlı olarak, şu an için 30 kilometre ve üzerinde bulunuyor. KGK-SİHA-82’nin ilk test atışı, 23 Nisan'da Sinop’ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur SİHA ile 30 kilometre menzile yapıldı. Başarılı test atışında 2,5 metrelik hedef vuruş hassasiyeti sağlandı.

KGK-LAB geliyor

Aksungur, 2 adet KGK-SİHA-82 taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Menzil bakımından daha yüksek potansiyeli olan KGK’ye yönelik TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ'ın çalışmaları devam ediyor. Daha önce F4 ve F16 uçaklarında operasyonel yönden kendini kanıtlayan KGK’nin, diğer SİHA platformlarına takılmasına yönelik hiçbir engel kalmadı.

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
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Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

  • KKS teknolojisi sayesinde, mesafeden bağımsız olarak, 5 metrelik vuruş hassasiyeti yakalanabiliyor. Yaklaşık 300 kilogramlık patlayıcı etkinliği göz önüne alındığında, bu değer fazlasıyla yeterli düzeyde bulunuyor.

Mağara gibi küçük alana sahip hedeflere taarruz edilmek istendiğinde Lazer Arayıcı Başlığa (LAB) ihtiyaç duyuluyor. KGK-LAB için TÜBİTAK SAGE’de çalışmalar devam ediyor.

Yeni nesil
OYNAT 01:22
Yeni nesil "AKINCI TİHA" gökyüzündeki ikinci testi de başarıyla tamamladı
BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'AKINCI PT-2 (Prototip 2). Abisinden daha hızlı çıktı... 2.Uçuşunu da başarıyla tamamladı. Hem de daha yükseğe tırmandı.. Aralarında kardeşce bir rekabet de yok diyemeyiz. Bir maşallahınızı alır...' ifadelerine yer verdi.


Bayraktar Akıncı TİHA 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı
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55 kilometreye erişebilecek

KGK itkisiz bir mühimmat olarak füzelerden farklı bir yapıya sahip bulunuyor. SİHA teknolojisinin gelişmesi ile daha yüksek irtifa ve hız sağlanırsa bu değerlere bağlı olarak KGK menzil potansiyeli 30 kilometrenin çok üzerinde olacak. Yapılan çalışmalar uygun şartlarda 50-55 kilometrelik menzilin kısa vadede Akıncı ve Aksungur gibi SİHA’larla sağlanabileceğini gösteriyor.

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  • Platformdan ayrıldıktan sonra belirli bir güvenli mesafeye ulaşmasının ardından mühimmat kanatları açıyor ve yükselmeye başlıyor. Güvenli mesafe değeri platformun hızına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor ve platforma göre ayarlanabiliyor.

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