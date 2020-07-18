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Ekonomi Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı Bugün fabrika temeli atılacak
OTOMOTİV

Yerli otomobil TOGG'un fabrikasının temeli ne zaman atılacak?

Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı: Bugün fabrika temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG), Twitter hesabından törene ilişkin yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda yerli otomobilin garajdan çıkışını gösteren bir videoya yer aldı.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 17.30’da yapılacak.

Tören öncesi heyecanlandıran paylaşım

Fabrika temelinin atılış töreni öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam


Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG’a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
OYNAT 00:45
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başlıyor
Türkiye'nin heyecanla beklediği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'ne özel, '#YenilikteBenDeVarım' başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Grup açıklamasına göre, kampanya kapsamında TOGG'un Gemlik'teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler 'www.yeniliktebendevarim.com' adresine davet ediliyor. Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında '#YenilikteBendeVarım' etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor. Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik'teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.


TOGG, yaptığı açıklamada, "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye’mize hayırlı olsun" ifadelerini paylaştı.

TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor
EKONOMİ
TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Havadan da görüntülenen bölge Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol, ıslah ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri yapılacak. İlk aracın 2022’de çıkması planlanıyor.

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