Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı: Bugün fabrika temeli atılacak

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 17.30’da yapılacak.

Tören öncesi heyecanlandıran paylaşım

Fabrika temelinin atılış töreni öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

#YenilikteBenDeVarım diyerek heyecanımıza ortak olan herkese teşekkürler. Saat 17.30'da görüşmek üzere yola çıkıyoruz… #TOGG pic.twitter.com/c5aiJqtm08 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 18, 2020

Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam



Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG’a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

TOGG, yaptığı açıklamada, "TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED raporunu olumlu olarak aldı. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model, 4 bin kişiye istihdam. Türkiye’mize hayırlı olsun" ifadelerini paylaştı.

TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.



- Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi.

- Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model.

- 4 bin kişiye istihdam.



Türkiye'mize hayırlı olsun! — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 2, 2020

Havadan da görüntülenen bölge Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yol, ıslah ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika üretime geçtiğinde Avrupa’nın ilk geleneksel olmayan elektrikli araç tesisi olacak. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri yapılacak. İlk aracın 2022’de çıkması planlanıyor.

