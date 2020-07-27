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OTOMOTİV

​Yerli üretici kur kurbanı: Avro karşısında zayıflayan TL anlaşmayı bozdurdu

Yerli üretici kur kurbanı

Kamu bankalarıyla uygun taşıt kredisi imzalayan yerli otomotiv üreticisi kur kurbanı oldu. Yükselen avro karşısında zam yapmak zorunda kalan otomotivciler, bundan dolayı anlaşma kapsamını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 kamu bankasının taşıt kredisi paketinden çıkartıldı.

Şuaiyp Alabay Yeni Şafak
Avro karşısında zayıflayan TL anlaşmayı bozdurdu.
Avro karşısında zayıflayan TL anlaşmayı bozdurdu.

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen modellere ucuz kredi vermeye başlayan kamu bankalarıyla birlikte satışlarda birden patlama yaşandı. Ucuz krediye yoğun ilgi gösteren tüketicinin talebi artınca, salgın öncesinde vites düşüren üretimi iyice zora soktu ve stoklar yetmedi.

ÜÇ YERLİ MARKA DEVAM EDİYOR

Önceki gün yerli üretici alınan kredi kararıyla birlikte şok geçirdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının kredi paketi kapsamından çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür” denildi ve paket dışı kalmalarına bu sebeple karar verildiği belirtildi. BMC, Karsan ve Isuzu ile olan anlaşmanın devam ettiği de vurgulandı.

AVRO %16 YÜKSELDİ

Bahsi geçen 6 markanın Mart 2020 fiyatlarıyla Temmuz listesi karşılaştırıldığında gerçekten fiyat farklarının olduğu görülüyor. Fakat, otomotiv sektörü her ne kadar yerli üretim marklarına sahip olsa da Avrupa bazlı hareket ediyor. Bölgeden gelen birçok parça ve ham madde Türkiye’ye avro bazında giriyor. Mart 2020’de 6,86 lira olan avro, bugün 8 lira sınırına oldukça yakın. Son 5 ayda avronun yüzde 16 yükseldiği görülüyor.

FİYAT FARKI %20’Yİ GEÇMİYOR

  • Türkiye’de üretimi gerçekleşen Ford Courier’in 75 beygirlik giriş versiyonu 5 ayda 128 bin liradan 132 bin liraya ulaşmış. Fark ise yüzde 3 olmuş. Renault yeni Clio modelnin giriş modeli mart ayında 115 bin liralık etikete sahipken bugün 121 bin liraya satılıyor. Burada da fark sadece yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Mart ayında 94 bin 500 liralık etiket taşıyan Fiat Egea sedan farkı ise yüzde 10 seviyesinde. Honda Civic ise yine 5 ay önce 176 bin lira iken şimdi 195 bin liradan alıcı buluyor. Yani fiyat farkı yüzde 11. Hyundai i20’nin giriş versiyonunda ad 5 ayda yüzde 15’lik değişim kayıtlara geçmiş. Toyota ise Corolla’nın başlangıç etiketini 5 ayda 133 bin liradan 159 bin liraya çıkarmış. Burada da fark sadece yüzde 20 olmuş.

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