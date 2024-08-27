Yerli yazılım Mania ihracat yolunda

Hava araçlarının geçişlerinin engellenmemesi için düzenlenen yüksekliğe ilişkin imar planını oluşturan mania alanı ölçümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yerli ve milli bir yazılım hazırladı. Türkiye'de kullanılan yazılım yurt dışına da ihraç edilecek.

Oluşturduğu sistemde e-Devlet'ten inşaat yapmak istenilen parselin yüksekliği görülüyor. Parsel sorgulama kısmı üzerinde il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri, adreslere ait planlara bakılıyor ve izin verilen yükseklik görülüyor. Yeni sistemde Türkiye’deki bütün havalimanları görüntülenirken havalimanlarına ait kronik ve iç yatay yüzey, pist şeridi ile kalkıştırmanma yüzeyi gibi veriler yer alıyor.

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Yerli ve milli yazılım modelleri kullanılarak yapılan ‘Mania’ alanı projesine yurt dışından yoğun ilgi bulunuyor. Bu kapsamda yurt dışında alıcısı olan projeye ilk talip olan ülke Azerbaycan oldu. İkinci talipte Arnavutluk.

Teknik görüşmelerin sürdüğü iki ülkeyle anlaşmanın resmiyete dökülmesi durumunda ülkeye döviz girişi olacak. Yüzde 100 yerli ve milli yazılımlar ile yapılan mania alanı yazılımının ihracı ile önemli gelir elde edilecek.

YILLIK RUTİN BAKIMLARI DA TÜRKİYE’DEN

Yurt dışına ihraç gelirinin yanı sıra uygulamanın yıllık bakımları da SGHM tarafından yapılacak. Yıllık bakımlarından da her yıl önemli gelir sağlanması hedefleniyor. Projeye ayrıca Afrika, Balkanlar, Avrupa ve Orta Asya’dan da talepler geldiği öğrenildi.







