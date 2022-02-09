Yeşil kalkınmanın altyapısı hazırlanıyor: 600 uzmanla İklim Şurası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Şurası’nı 21-25 Şubat tarihleri arasında Konya’da yapacak. Şura’ya kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcileri katılacak. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenecek ve beş gün sürecek Şura’da 7 çalışma grubunda 600’ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

7 KONU MASADA

Şura’da sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak. Bu çerçevede 7 ayrı başlıkta paneller düzenlenecek. Panellerde yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, uluslararası finansman, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, bilim ve teknoloji, sanatta ve medyada iklim konuları konuşulacak.

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2053 NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

Şura sonrası hazırlanan sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak.