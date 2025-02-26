Yeşil Vatan için 8 bin 500 yeni istihdam

Dünyada tatil anlayışının değiştiğine ve doğa rotalarının öneminin arttığına vurgu yapan Yumaklı, “Artık, ağacın gölgesinin odunundan daha kıymetli olduğu günleri yaşıyoruz. Bundan dolayı bin 935 adet orman parkı vatandaşlarımızın her türlü dinlence ve eğlence ihtiyacına cevap veriyor. Dünyada değişen turizm anlayışına da alternatifler üretiyoruz. Doğayla iç içe olan ekoturizm son yılların yükselen değeri. 129 ekoturizm rotasını 2028 yılına kadar inşallah 200 adede çıkaracağız” diye konuştu.