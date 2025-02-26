Yeşil Vatan için 8 bin 500 yeni istihdam

Tarım ve Orman Bakanlığı ormanları koruyacak personel kadrosunu büyütüyor. Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarına karşı müdahale ekibimizi güçlendirme çalışmalarına başlıyoruz. 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekibi kendi kadromuza katacağız" dedi.
Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 4’üncü Tarım Orman Şûrası, İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar Atölye Çalışmasını başlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradaki konuşmasında Türkiye’nin son 22 yılda Yeşil Vatan'ı korumak için birçok adım attığını söyledi. Konuşmasında istihdam için müjde veren Yumaklı, “Orman yangınlarına karşı müdahale ekibimizi güçlendirme çalışmalarına başlıyoruz. Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 yeni ekip arkadaşımızı istihdam edeceğiz” şeklinde konuştu.
200 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Yumaklı, yeşil vatanı korumak adına yaptıkları çalışmalara dikkat çekerek, “Yeşil vatanımıza reel rakamlarla 200 Milyar Lira kaynak aktararak koruma ve geliştirme alt yapımızı güçlendirdik. Bu zaman diliminde 7,5 milyardan fazla tohum ve fidanı toprakla buluşturduk. Bu sayede orman alanımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Türkiye dünyada, orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri oldu” dedi.
Orman köylerinin kalkınmasına yönelik başlatılan ORKÖY kapsamında 54 farklı projenin desteklendiğini hatırlatan Yumaklı, şunları söyledi:
ORMAN ÜRÜNLERİNDE 39 KAT ARTIŞ
“Son 22 yılda 285 binden fazla aileye 34 milyar liraya yakın hibe ve kredi sağladık. 2002 yılında 31 bin ton olan odun dışı orman ürünleri üretim miktarını, 2024 yılında 39 kat artışla 1,2 milyon tona çıkardık. Orman ürünleri sektörümüz, 2024 yılında 1 milyar 359 milyon dolar cari fazla ile ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağladı.”
HEDEF 200 EKOTURİZM ROTASI
- Dünyada tatil anlayışının değiştiğine ve doğa rotalarının öneminin arttığına vurgu yapan Yumaklı, “Artık, ağacın gölgesinin odunundan daha kıymetli olduğu günleri yaşıyoruz. Bundan dolayı bin 935 adet orman parkı vatandaşlarımızın her türlü dinlence ve eğlence ihtiyacına cevap veriyor. Dünyada değişen turizm anlayışına da alternatifler üretiyoruz. Doğayla iç içe olan ekoturizm son yılların yükselen değeri. 129 ekoturizm rotasını 2028 yılına kadar inşallah 200 adede çıkaracağız” diye konuştu.