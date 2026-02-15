Yeni Şafak
Yetki belgesi olmayanlara 55 milyon TL ceza

Uğur Duyan
04:0015/02/2026, Pazar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'ye gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, yetki belgesi olmadan emlak satışı yapanlara yönelik denetim ve yaptırımlara ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, bugüne kadar yetkisiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 1.182 işletmeye 55 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bolat, yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti yapılamayacağını vurgulayarak, bakanlık bünyesinde 'Yetkisiz İşletme İhbar Modülü'nün 6 Ocak 2021’de devreye alındığını bildirdi. Vatandaşların e-Devlet üzerinden veya Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) aracılığıyla ihbar ve şikâyette bulunabildiğini kaydeden Bolat, yapılan başvuruların ilgili ticaret il müdürlüklerine iletildiğini ve denetimlerin bu birimlerce gerçekleştirildiğini ifade etti.


