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Ekonomi

Yıl sonu hedefi 100 mağaza

Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan ürünlerinin yüzde 80’inin Türkiye’de üretildiğini belirterek, “Türkiye şu anda çok şükür ki mutfak eşyaları üretimi anlamında çok iyi bir yerde. Çin’den sonra çok iyi bir yere geldik” ifadelerini kullandı.

04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:30 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Schafer’ın bir Alman markası olarak doğduğunu anlatan Aslan, “2004’te de ilk defa Schafer markasıyla yollarımız kesişti. 2009’da markanın tüm dünya haklarını satın aldık ve 85 ülkedeki tüm marka hakları bize geçti" ifadelerini kullandı.

Geçen yılın Schafer için perakendede büyüyen bir yıl olduğunu söyleyen Aslan şu bilgileri verdi: "Ürünlerimizi bağlı bulunduğumuz fabrikalara ürettiriyoruz derken fason manasına gelmesin. Örneğin Portekiz’de bir çatal bıçak fabrikası Türkiye’de sadece bizle çalışıyor. Bizim 2023’te ilk defa perakende ciromuz, toptan ciromuzu geçti. Yani mağazalarımız ve e-ticaretimiz artık daha yüksek ciro yaptığı bir yıla geldi. 2023’e oranda perakendenin daha da büyüdüğü bir yıl olacak. Bu yılı 100 mağazayla kapatmak istiyoruz.” Aslan ayrıca, 18 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Öte yandan, Schafer, yeni imaj filmiyle “Her Evin Schafer’ı Var” mesajını hedef kitlesiyle buluşturdu.



#Schafer
#Ekonomi
#Üretim
#Ticaret
17 dakika önce
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