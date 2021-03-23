Yine kur saldırısı

Türkiye’nin milli çıkarlarından taviz vermeyen yoluna devam etmesini hazmedemeyenler, ekonomiye çıkmaza sokma saldırısına bir yenisini daha ekledi. Yüksek faiz yanlısı politikaları nedeniyle Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasını bahane eden faiz lobileri, yüzde 25 ballı faiz gelirini kaybetme korkusuyla piyasaları karıştırmak için saldırıya geçti. Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu’nun getirildiği haftanın ilk işlem gününde kur üzerinden başlayan kirli operasyonla, gece yarısı başlayan hareketle dolar 8,47 lira, Euro 10,08 lirayı teste etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan gelen “Serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyecek” açıklamasıyla dolar 7,50, Euro 9,15’e geri çekildi. Ancak burada kalıcı olamadı ve öğle saatlerinde dolar 7,95, Euro 9,49’a kadar çıkarken, kapanışı dolar 7,9380, Euro 9,4770 liradan yaptı.

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EKONOMİ Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir

Lütfi Elvan

EKONOMİ HEDEF ALINDI

Bu saldırıların etkisiyle TL’nin değersizleştirilerek, ekonominin çıkmaza sokulması hedef alınırken, kur saldırıları dövizdeki yükseliş karşısında dış borcun TL cinsinden artmasına zemin hazırlıyor.

Özellikle döviz borcu yüksek reel sektör şirketleri kur operasyonları ile zayıflatılarak Türkiye’nin büyüm ve istihdam yaratmasının önü kesilmeye, ucuzlayan şirketlerin de daha düşük bedellerle satın alınmasına çalışılıyor.

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İŞLEME 2 DEFA KAPANAN BORSADA KAYIP AZALDI

Kirli emeller Borsa İstanbul’da da kayıplara neden oldu. Haftanın ilk işlem gününe yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı. Açılış sonrası borsada devre kesici devreye alındı. Borsada, işlemler yarım saatlik aranın ardından saat 10,30’da yeniden başladı. İkinci başlangıçta BIST 100’deki kayıplar yüzde 7’yi aştı. Kayıpların artması üzerine 8 dakika süren işlemlerin ardından bu defa BIST 100’de ikinci defa devre kesici uygulaması gerçekleştirildi. Saat 11,08’de işleme üçüncü defa başlayan Borsa İstanbul yüzde 9,66 kayıpla 1.381 puan test edildi. Gün ortasında gelen alımlarla bir miktar toparlansa da kapanışa doğru gelen kayıplarla 1.379 puandan kapandı.

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MERKEZ’DEN PİYASAYA 43.9 MİLYAR LİRA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 89 milyar 950 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. VİOP’ta da döviz ve altın kontratlarında üst fiyat limiti yüzde 20’ye yükseltildi. Bu hamlelerle birlikte dolar kuru öğleden sonra bir miktar gerileyerek 8 liranın altına gevşedi.

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Borsa İstanbul’dan yatırımcıya uyarı

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada,

ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

SERBEST PİYASADAN TAVİZ YOK

Kirli operasyonu gören ekonomi yönetiminden, kur saldırısını püskürtmek için art arda açıklamalar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecek” açıklamasında bulundu.

Nurettin Canikli

DEĞİŞİM, MEYDAN OKUMAK DEĞİL

AK Parti Ekonomi İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli,

BANKACILAR: MÜDAHALE YOK