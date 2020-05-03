Yöresel ürün dijital pazarda: Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor

Gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyan ‘dijital tarım pazarı’ (DİTAP) yeni pazarlar açacak olan yöresel ürünleri markalaştırıp katma değerini artıracak. Küçük aile işletmelerinin pazara erişimi de DİTAP sayesinde kolaylaşacak. Gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyan dijital tarım pazarı (DİTAP) devreye girdi.

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18 SEKTÖR BİR ARADA

Tarımın paydaşı olan 18 sektör dijital tarım pazarında aktif olacak. Kooperatifiler, sigortacılar, tüketim sektörü, ihracatçılar, gıda işleme, üreticiler, vatandaşlar, birlikler, gübre sektörü, bankalar, lojistik, paketleme, nakliyeciler, tarım danışmanları, tarıma dayalı sanayiler, halciler, perakendecilerle üretimden tüketime her nokta izlenebilecek.

TARIMA ARTI DEĞER

DİTAP ile tarımsal arazi ölçeği, tarımsal istihdam, üretici kesimin finansmana erişimi artırılacak ve sözleşmeli üretim yayılacak. Tarım ürünlerinin doğrudan satışı sağlanacak, ihracata yönelik pazar artacak, üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki mesafeler kısalacak.

TOPLU TARIM ARAZİLERİ KOLAYCA KİRALANACAK

Tarafların talebi durumunda sertifikalı tarım danışmanlarının eğitim ve kontrol süreçlerinde sistem etkin rol alacak. Toplu tarım arazilerinin oluşmasına olanak sağlanacak. Bu sistem arazi kiralama ve toplulaştırma çalışmalarını kolaylaştıracak. Ayrıca DİTAP ile gıda israfının önüne geçilecek.

AİLE İŞLETMELERİNE KOLAY PAZAR

Çiftçilerin ürettiği ürününü satma, pazara ulaştırmada dijital tarım pazarı ile yeni dönem başlayacak. Çiftçilerin ürününü satacağı kişi yer, fiyatlama, koşulları belli olacak. Küçük aile işletmelerinin pazara erişimi kolaylaşacak. İlerleyen süreçte hayvansal ürünler de kapsama dahil edilecek.

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YÖRESEL ÜRÜNLERE DEĞER

Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere birçok işlenmiş ürün markalaşacak, katma değeri arttırılarak pazarlanması sağlanacak. Coğrafi işaretlerde farkındalığın artırılması ile coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyelleri ortaya çıkacak. Yerel ürünler yeni pazarlara açılacak.