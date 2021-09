Skoda Türkiye hedef küçülttü

Hedeflerinde 10 bin adetlik düşüşe gittiklerini söyleyen Yüce Auto Skoda Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, revizenin sebebini ise çip krizine bağladı.

TALEBE KARŞILIK VEREMİYORUZ

Başar, yarı iletken meselesinin her markada olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini ifade ederek, “Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar. Avrupa’da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmayı bekleyen araç var. Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz. Tüm bunlardan dolayı talebe karşılık veremiyoruz. Biz 40 bin satışın üzerinde bir hedefle başladık yola. Şimdi yılı 30 binin bir miktar üzerinde bir satışla yılı kapatacağımızı varsayıyoruz. Ama gerçekten rakamların ne olacağına ilişkin net bir bilgimiz yok. Bunu hafta hafta takip ediyoruz. Dolayısıyla özellikle çok talep edilen bazı ürünlere ilişkin 1-2 aylık bekleme süremiz var maalesef” dedi.

REKLAM

GÜÇLÜ KODIAQ YENİLENDİ

2017’de pazara sürdükleri ve Türkiye’de çok satılan Kodiaq modelinin yenilediklerini söyleyen Zafer Başar sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl Kodiaq modelinden bin 800 adetlik bir satış gerçekleştirdik ve yıl sonuna kadar yenilenen versiyondan da 700 adet daha getirerek satışını yapmayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay kadar önce yeni Skoda yönetimiyle bir araya geldik. 2022 araç tedarikinde mutabık durumdayız. 40 binin üzerinde satış hedefiyle başlayacağız.” Skoda’nın makyajlanan Kodiaq modelinin 455 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

EKONOMİ Ucuz motosiklet otomobile rakip