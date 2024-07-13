Yüksek fiyat yerliyi kaçırdı

Turizmde bu sezon başında beklenen doluluk oranları bir türlü yakalanamadı. Otellerde doluluk oranları istenilen seviyede olmayınca son dakika satışlarında indirimlere gidildi. Bazı oteller erken rezervasyon fiyatlarının da altında hizmet veriyor. Erken rezervasyon yapan tatilciler ise aradaki farkı talep etmeye ve paralarını geri almaya başladı.

"PAHALI" ALGISI OLUŞTU

Turizmcilere göre bu durum işini düzgün yapmayan işletmelerden ve ‘fiyatlar pahalı’ algısından kaynaklanıyor. TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, yabancı turistin artmasına rağmen yerli turist oranlarındaki düşüşte en büyük etkenin ‘pahalı’ algısının oluşmasından kaynaklandığını söyledi. Uysal, yabancı turistte düşüş olmadığını hatta bu yıl Dalaman’a inen yabancı yolcu sayısında artış olduğuna dikkat çekti. Uysal, "Yerli turistte gözle görülür bir azalma var. Yurt dışı yeme-içme fiyatlarının bizden pek bir farkı olmadığı ama algının bu şekilde olduğunun payı bunda büyük. Turizmcinin bu sene işi zor" dedi.

Özgen Uysal

İNGİLİZLERDE %10 RUSLARDA %5 ARTIŞ

“Şu anda otel rakamları, kış sezonu otel fiyatlarından bile düşük” diyen Uysal, şöyle devam etti: “Fiyatlarda yüzde 15-20 geri çekilme var. Hizmet fiyat dengesini ayarlayamayan otellerde indirim var diyebiliriz. Öte yandan, yabancı gelişlerinde sıkıntı yok. Antalya bu yıl rekor kırdı. Muğla’ya bakacak olursak; İngiliz sayılarında geçen yıla göre yüzde 10, Ruslarda yüzde 5, Almanlarda ise yüzde 2-3 artış var. Yerli turist ise bariz şekilde azaldı.”

Yerli turistin azalmasındaki sebeplere değinen Uysal, “Bunda tatil tercihlerinin değişmesi ya da bitmesi etkili oluyor. Yerli turisti buralara çekmeliyiz, yoksa seneye işimiz daha zor olacak” ifadelerini kullandı.

Rıza Perçin

Sosyal medya fenomenleri zarar veriyor

TÜRSAB Antalya Başkanı Rıza Perçin ise, sosyal medya fenomenlerinin algı yaparak ülke turizmine zarar verdiğini söyledi. Perçin, “Neye hizmet ettiği belli olmayan sosyal medya fenomenleri ve influencerlar, Türkiye pahalı, yurt dışı çok ucuz algısı yapıyor, bu da yerli turisti kaçırıyor. Bunun yanı sıra fiyatlar da biraz yüksek kaldı. Maliyetler arttı. Yüzde 56 doluluk oranının altına düşen oteller indirime gitti. Hedefler tutmayınca böyle indirimler normal. Erken rezervasyon yaptıranlar otel daha da ucuzladıysa parasını talep ediyor ve alıyor. Otellerimiz bu konuda müşterilere iyi yaklaşıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.







