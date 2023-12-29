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Ekonomi

Yurt dışı kazançlar Türkiye'ye gelecek

Yılın son torba yasası Meclis'ten geçti. 86 maddelik düzenleme ile pek çok yasada değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle yurt dışına verilen bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden sağlanan kazancın tamamının Türkiye'ye transfer edilmesinin önü açıldı. Bu hizmetlerden alınan vergide yüzde 80 indirim yapılacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:41 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yılın son torba yasası önceki gün Meclis'ten geçti. Çalışmalarına 16 Ocak'a kadar ara veren TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 86 maddelik düzenleme pek çok değişikliği içeriyor. Düzenlemeyle; vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatıldı. Haciz zaptı elektronik ortamda düzenlenebilecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırıldı. İl ve ilçe seçim kurullarında bulunan siyasi partilerden alınan üyeler haricindeki kurul üyelerinin görev süresi, 2025 Ocak ayının son haftasında yapılacak yeni oluşuma kadar uzayacak.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 80

Yurt dışına verilen bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden 1 Ocak 2023'ten itibaren elde edilen kazancın tamamının Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, beyanname üzerinden yüzde 80'i indirim konusu yapılabilecek. Yurt dışında verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançların tamamının, elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartı getirildi.

HAVACILIKTA YENİ DÖNEM

Teknik arıza ve hava trafiği nedeniyle yapılamayan uçuşlara takviye destek geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kiralanan yabancı tescilli hava araçları da yolcu ve yük taşımacılığı yapabilecek. Bu kapsamda da yabancı hava yolu şirketlerinden kiralanan uçaklar mümkün olduğu ölçüde yurt dışı uçuşlarında kullanılmakla beraber kiralama ihtiyacının artmasıyla birlikte bu uçaklar yurt içinde kullanılacak.

ENFLASYON MUHASEBESİ

Banka ve finans kurumları, 2024 ve 2025'teki enflasyon muhasebesinin kapsamı dışında tutulacak. Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının üst sınırının yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltilecek. Bu kapsamda 2024 yılında bankalardan 70 milyar vergi alınacak. İlk konut dışında kalan konut kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınacak. Vergiye gönüllü uyumun artırılması sağlanacak. Gerçek kişilere, sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde ettikleri kazançlar için sağlanan vergilendirme kolaylığı tanınacak. Böylece, internet ve benzeri elektronik ortamlarda gerçek kişilerin de elde ettiği gelirler de vergilendirilecek.

DÖVİZE KAÇIŞA VERGİ BARİYERİ

Düzenleme kapsamında, döviz cinsi fonlardan elde edilen faiz ve menkul kıymet gelirlerinde vergi oranlarını artırma yetkisinin kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanının halihazırda yüzde 15 olan artırma yetkisi yüzde 40 yükseltildi. TL mevduatın güçlendirilmesi için yapılan değişiklikle dövize kaçışı önlemeyi hedefliyor.

Eşitsizlik giderildi

Koşullu sosyal içerik erişim sağlayan kuruluşlar ile Netflix, Disney Plus, Blu TV gibi abonelik üzerinden yayın yapan platformlar arasındaki eşitsizlik giderildi. Düzenleme ile koşullu sosyal içerik erişimi sağlayan Tiktok, Youtube, Instagram ve benzeri içerik sağlayıcılarından da yüzde 1.5 oranında kesenek alınacak. Düzenleme, bütçeye yük getirmeyeceği gibi yaklaşık 84 milyon TL ek katkı sağlayacak.


Bakan Bolat: Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit vermedik vermeyeceğiz
Bakan Bolat: Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara geçit vermedik vermeyeceğiz

Piyasaya güvenli ürün sunulması, ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye göre üretilmesi ve buna göre üretildiğinin test edilmesi, belgelendirilmesi ve piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) tabi tutulması için çalışmalarını sürdüren Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Burada açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptıkları denetimlerle vatandaşların güvenli ürün kullanmasını sağladıklarını ve kurallara uyan iktisadi işletmecileri haksız rekabete karşı koruduklarını belirterek, “Kurallara uymayan, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan, piyasada rekabeti bozan firmalara geçit vermedik, vermeyeceğiz” dedi.


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