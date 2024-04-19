Yurt dışı müteahhitlikte hedef yılda 30 milyar dolar

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu ile Uluslararası Ekonomik ilişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Müteahhitlik ve Finans Zirvesi’ MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapıldı.

452 MİLYAR DOLARI SON 21 YILDA

Zirvede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türk müteahhitlik ve inşaat sektörünün uluslararası alanda daha etkili bir konum elde etmesi amacıyla önemli paydaşları bir araya getirmenin yanı sıra uluslararası projelerin gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahip unsurları ele alacaklarını söyledi. Asmalı, 50 yılı aşan süreç boyunca toplam 12 bin 71 projeyle üretilen yarım trilyon dolarlık değerin Türkiye'nin bu alandaki öncü konumuna işaret ettiğini kaydederek, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2023 yılını 27,4 milyar dolar gibi büyük bir proje değeriyle kapattı. Ülkemiz inşaat sektörünün 1972 yılından bu yana 135 ülkede üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 502 milyar dolar gibi devasa bir boyuta ulaşmıştır. Yaklaşık 502 milyar dolarlık bu toplamın 452 milyar dolarlık çok büyük miktarının son 21 yılda üretilmesi ise yurt dışı müteahhitlik sektörünün son yıllarda yaptığı atılımı gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da müteahhitlik sektörünün öneminden bahsederek, zirvenin sektörün geleceğine ışık tutacağını anlattı. Ağar, “Türkiye, küresel anlamda en çok iş yapan ilk 250 müteahhitlik şirketi sıralamasında 40 firmasıyla Çin'in ardından ikinci sıradadır. Küresel pazardan ise yüzde 4,5 gibi bir pay almaktayız" diye konuştu. Ağar, Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri yıllık iş hacminin 2006'dan bu yana istikrarlı olarak 20 milyar doların üzerinde seyrettiğini kaydederek, "Hedefimiz orta vadede bu rakamı 30 milyar doların üstüne taşımak ve bu seviyede de istikrarı yakalamak olmalıdır” dedi.

MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Cemil Yüksekdağ da müteahhitlik projelerinde doğru kurguyla mevcut iş hacmini, yukarı taşıyabileceklerini belirtti.

Mahmut Asmalı

Stat yapımı için teklifler alıyoruz

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise, “İnşaat sektöründe büyük bir potansiyel bulunuyor. Özellikle Körfez bölgesi. Türk müteahhitler olarak bunları takip ediyoruz. Limak olarak Barcelona’nın stadını yenileme görevini üstlendik. Bu işi aldıktan sonra dünyada başka stat projeleri için de davetler alıyoruz. Bu bize gurur veriyor” dedi.







