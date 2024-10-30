Yurt dışından getirilen ilaçlarda maliyet analizi yapılacak

Türkiye’de son EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli sayısı 16 milyona ulaşırken, çalışan sayısı yaklaşık 32 milyon olarak kaydedildi. Bu durumda her bir emekliye yaklaşık 1.5 çalışan düşüyor. Yasayla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı, yaş koşulu aranmaksızın emekli olurken, önümüzdeki süreçte şartları tamamlayan yaklaşık 2 milyon EYT’linin daha emekli olması bekleniyor.