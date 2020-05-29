Yüz bin konutta temeller atılıyor: Yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kuraların çekimine 28 Nisan'da tekrar başlayan TOKİ, son kura çekimini de 29 Temmuz’da tamamlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştıklarını bunun yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması olduğunu söyledi. 81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.

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HEDEF HERKESİ EV SAHİBİ YAPMAK

Bulut, TOKİ olarak, sosyal konut kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi evi olmayan alt gelir grubu vatandaş kalmayana kadar bu projeleri geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı. Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öncelikli hedefimiz dar gelirli ve bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşları konut sahibi yapmak. TOKİ, vatandaşın barınma ihtiyacını karşılayarak sosyal devletin en önemli yansıması ve vatandaşlar için dost eli bir kuruluş. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Dar gelir grubundaki vatandaşlara dönük konut projelerinin yanında başta şehit yakını ve gaziler olmak üzere konut ihtiyacı olan vatandaşları TOKİ çatısı altında yuva sahibi yapıyoruz.”

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BAŞVURULAR YÜKSEK

TOKİ, 2019 yılı içinde toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendi. İlk kampanya 5 Mart 2019 tarihinde 50 bin sosyal konutu kapsayan 67 İl’de 140 proje ile başlatıldı. Bulut, kampanyanın TOKİ tarihinde tek seferde 50 bin konut ile düzenlenen ilk kampanya olduğunu vurguladı. Kampanyaya vatandaşlar tarafından büyük ilgi gösterildiğini ve 638 bin başvuru olduğunu belirten Bulut, konutların inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. İkinci Kampanyada 50 bin konutu 100 bin konuta çıkardıklarını ve hedefi daha da yukarı taşıdıklarını vurgulayan Başkan Bulut, 81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut kampanyasında kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

İNŞAATLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Şehirlerin konut ihtiyacına göre belirlenen sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul ve Ankara’da da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten TOKİ Başkanı, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul’da 164 bin 105 konutun yapımına başladıklarını, 153 bin 59’unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun yapımının devam ettiğini söyledi. Bulut, Ankara’da ise, 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını, 80 bin 911’ni tamamladıklarını 2 bin 734’ünün yapımının devam ettiğini ifade etti.