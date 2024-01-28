Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg

Türkiye’nin Otomobili Togg’un geçtiğimiz hafta tüm vatandaşlara açılan siparişleriyle birlikte yerli ve milli marka için finansman tarafında da bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlandı. Mobil Deneyim Merkezleri’ni ziyaret eden veya Trumore ID hesabı olan vatandaşlara Togg T10X için yüzde 50 kredi desteği hatırlatıldı.





TOGG’DAN VATANDAŞA KREDİ HATIRLATMASI

Togg’un attığı mesajda, “Togg Deneyim Merkezimizi ziyaret ederek, heyecanımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. 2024 yılında üretilecek cihazınıza, cihaz bedelinin yüzde 50’sine varan kredi ve 36 ay vade avantajları ile kavuşabilirsiniz” açıklaması yer aldı. Ziraat Bankası’nın Togg için verdiği özel kredide faiz oranı 1,59 olurken 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Togg için hazırlanan kredi seçeneğinde tahsis ücreti alınmazken, başvuru Trumore üzerinden dijital olarak veya banka şubesinden yapılabiliyor.





1,8 MİLYON LİRAYA KADAR 36 AY TAKSİT

Togg kredisinin vadeleri ise şu şekilde yer alıyor; “Fatura değeri 0-900 bin lira aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 70’ine kadar ve 48 ay, 900 bin 1 lira-1 milyon 800 bin lira aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 50’sine kadar ve 36 ay, 1 milyon 800 bin 1 lira-2 milyon 200 bin lira aralığında olan taşıtlar için değerin azami yüzde 30’una kadar ve 24 ay, 2 milyon 200 bin 1 lira - 2 milyon 800 bin lira aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami yüzde 20’sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.”





YERLİ OTOMOBİLE CAZİP FİNANSMAN

Şu an satılan Togg T10X’in başlangıç paketinin satın alınmasıyla yüzde 50 kredi seçeneğinden faydalanırken 36 ay vade imkanı da sunuluyor. T10X’in başlagıç fiyatı 1 milyon 432 bin 600 liradan başlıyor. Ziraat Bankası’ndan Togg kredisi çekildiği zaman 716 bin 300 liralık kredi imkanı veriliyor. Bunun 1,59 faizle geri ödemesinin aylık taksiti ise 28 bin 405 liraya geliyor. Çekilecek yüzde 50 kredinin 716 bin 300 lira olduğu denklemde 36 ay sonunda geri ödenecek toplam bedel ise 1 milyon 22 bin 580 lirayı buluyor. Bu da 3 yıllık vadede 306 bin 280 liralık fark anlamına geliyor. Şu anda verilen sıfır kilometre taşıt kredisinin faiz oranları 3,69’dan başlayıp 5,39’lara kadar varıyor.





60 BİN T10X ÜRETİLECEK

Bu yıl kurasız Togg’la birlikte üretim planlaması 47 bin adet olarak açıklanırken, gelecek talebe göre 60 bin adede kadar çıkılması üşünülüyor. Filo ve kurumsal firmalarında toplu sipariş verebileceği yerli ve milli otomobilde talebe göre terzi usulü üretim yapılacak. Siparişin verildiği andan itibaren karma üretime geçecek Togg Gemlik Kampüsü’nden sahibine aracın maksimum 2 ay içerisinde teslimi planlanıyor.



