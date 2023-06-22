Yüzde 576 yükselen hissede illüzyonist Aref'e BİST'ten tedbir getirildi

Borsa İstanbul iki kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak.





Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" denildi.





Şirket hakkında daha önce de olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul'un tedbir aldığı görülüyor.









Hissede yüzde 576 değerlenme oldu!





Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding hissesinde 27 Nisan 2023 tarihinde yükseliş hareketi başladı. Herhangi bir özel durum ya da hissede yükselişi tetikleyecek bir açıklama bulunmamasına rağmen Hisse 27 Nisan 2023 tarihinde 13,10 lira seviyelerinden yükselişe başladı. Dün itibarıyla hisse 88,55 lira seviyesini gördü. Böylece hisse iki aya yaklaşık bir zamanda yüzde 576 oranında yükselmiş oldu. Hızlı yükseliş Borsa İstanbul'un dikkatini çekti.





Hisse tek fiyattan işlem görecek





Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında Avrupa Yatırım Holding hisselerinde 22/06/2023 yani bugünden itibaren başlamak üzere 21/07/2023 tarihine kadar tek fiyat işlem yönteminden işlem görmesine karar verdi.





BİST'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:





"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payları 22/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.





Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.





SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.

Yüzde 31,55'i halka açık





Merkezi İstanbul'da bulunan Avrupa Yatırım Holding'in yüzde 31,55'i halka açık ve 2012 yılından bu yana işlem görüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı 2014 tarihinden bu yana Ramazan Burak Telli olarak görülüyor. Şirketin hakim ortağı yüzde 50,07 oranında payla Alsancak Sağlık Hizmetleri olduğu anlaşılıyor. Şirketin sağlık, turizm, geri dönüşüm, dayanıklı tüketim ürünleri alanında birçok bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunuyor. Şirketin sermayesi 37 milyon 250 bin lirayken özsermayesi 203 milyon 515 bin 666 lira seviyesinde. Hissedeki hızlı yükseliş nedeniyle şirketin piyasa değeri dünkü kapanış rakamına göre 3,3 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda.





2018 yılında kobra ısırmıştı



