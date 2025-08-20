Zam pazarlığında anlaşma sağlanamadı: Memura zam teklifi Hakem Kurulu'na gidiyor

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen bin TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.