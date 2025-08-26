Zengezur Koridoru’nun anahtarı olacak: Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak projeye dev imza

Kalyon İnşaat; Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak, Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’ni hayata geçiriyor.





Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni gerçekleştirilen proje ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak.

Ticaret hızlanacak, maliyetler düşecek

Proje sadece Türkiye için değil; aynı zamanda Avrupa, Azerbaycan ve Orta Asya için de büyük stratejik öneme sahip. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın doğu-batı eksenindeki en önemli parçalarından birini oluşturan projenin hayata geçmesiyle birlikte mevcut 18 günlük transit süresi 12 güne inecek. Bu sayede ticaret hızlanacak, maliyetler düşecek.





Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracak, ulaştırma süresini kısaltacak. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak olan demiryolu, Orta Asya’dan Avrupa’ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak projeyle birlikte; ticaret daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetle gerçekleşecek.





Yaklaşık 10.000 kişilik bir istihdamla hayata geçirilecek bu proje; lojistik, sanayileşme, ihracat ve istihdam gibi birçok imkânı da beraberinde getirerek bölgesel kalkınmanın en büyük itici gücü olacak. Bölgenin sosyoekonomik gelişimine de büyük katkılar sağlayacak.

Cari dengeye katkı

Türkiye 600 milyar doları aşan dış ticaretinin çok düşük bir bölümünü demiryolu taşımacılığı üzerinden gerçekleştiriyor. Öyle ki; demiryollarının dış ticaret yük taşımacılığımızdaki payı yüzde 1’in altında. Söz konusu proje; 15 milyon tonluk yük taşımacılığı kapasitesi ile şu anda yüzde 1’in altında olan bu oranın yüzde 4’e kadar çıkmasına yönelik bir altyapı sunacak.

Demiryolu ile taşımacılığın güçlenmesi, ülkemizin 2024 yılında 14,7 milyar dolar olan navlun giderlerinin de azalması için olanak yaratacak.

Çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal etki yönetiminde örnek proje

Güzergâh alternatif değerlendirmesi, sınır ötesi etkiler, iklim ve meteoroloji, jeoloji ve deprem riski, toprak ve zemin koşulları, su kalitesi ve hidroloji, hava kirliliği, gürültü ve titreşim, trafik ve ulaşım, görsel etkiler, biyoçeşitlilik, sosyal bileşenler, sosyoekonomik yapı, kültürel miras ve kümülatif etki gibi başlıklarda ayrıntılı değerlendirmelerle nihai hale getirilen proje tüm dünyaya örnek olacak.

Çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkan proje, tamamen elektrifikasyona dayalı olup karayolu taşımacılığına kıyasla yıllık yaklaşık 500.000 ton karbon emisyonunu azaltacak. Elektrikli trenler ayrıca azot oksit, kükürt oksit ve uçucu organik bileşik emisyonlarını düşürerek özellikle şehirlerde hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacak.





Projenin ülkemiz ve yakın coğrafya için taşıdığı önemi vurgulayan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu: “Uluslararası barış ve refaha büyük katkılar sağlayacak projemiz; Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirmekle kalmayacak aynı zamanda ekonomik iş birliğini güçlendirecek ve bölgesel barışı pekiştirecek. Zengezur Koridoru kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da inşa edilmekte olan 110,4 km’lik demiryolu ve 104 km’lik otoyol projeleri de Kalyon İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yeni ulaşım bağlantısını sağlayacak olan bu projeler, Türkiye ile Nahçıvan ve Azerbaycan arasında köprü vazifesi görecek. Projenin sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak planlanması taşıma kapasitesini önemli ölçüde artıracak ve ulaştırma süresini kısaltacak. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşıma imkânı sunacak olan proje, Orta Asya’dan Avrupa’ya ulaşımda güçlü bir lojistik köprü işlevi görecek. Diğer taraftan; çevresel sürdürülebilirlik her projemizde önceliklerimizin başında yer alıyor. Toplam 2,4 milyar Euro değerinde yeşil nitelikli uluslararası finansmana sahip projemizle; yüksek enerji verimliliği sayesinde çevresel etkileri en aza indireceğiz. Türkiye’nin iklim taahhütleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tam uyumlu bir şekilde çalışacağız. Kalyon İnşaat olarak; bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizle ülkemizin ulaştırma alanında küresel bir güç haline gelmesine destek vermekten, ülkemiz ve bölgemiz için geleceğe miras eserler ortaya koymaktan büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.





Proje Hakkında: Kars–Tiflis hattının yaklaşık 12. kilometresinden başlayarak Dilucu Sınır Kapısı’na kadar uzanacak olan demiryolu hattının planlanan güzergâhı üzerinde Subatan, Digor, Tuzluca, Iğdır, Karakoyunlu, Aralık ve Dilucu olmak üzere toplam 7 istasyon bulunacak. Proje, Kars ili merkez ve Digor ilçeleri, Iğdır ili Tuzluca, Merkez ve Karakoyunlu ilçeleri üzerinden ilerleyerek, Aralık ilçesinde Azerbaycan (Nahçivan) sınırında son bulacak.

Projenin ana bileşenleri

• 224 km yüksek standartlı elektrikli demiryolu

• 7 istasyon

• 480 menfez

• 144 altgeçit

• 27 üstgeçit

• 10 köprü

• 3 viyadük

• 19 aç-kapa tünel

• 5 tünel

• 6 makas sahası

Ayrıca; Azerbaycan’da gerçekleştirilen projeler ile

• 110,4 km demiryolu

• 104 km otoyol







