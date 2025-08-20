Yeni Şafak
Ziraat Bankası’ndan pazar esnafına özel POS kampanyası

15:2620/08/2025, Çarşamba
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, pazar esnafına yönelik geliştirdiği yeni kampanya ile kartlı ödeme sistemlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında, pazar esnafına avantajlı komisyon oranları ve çeşitli POS çözümleri sunuluyor.

Daha önce eğitim, sağlık, akaryakıt ve turizm gibi birçok sektöre özel fiyatlama seçenekleri sunan Ziraat Bankası, bu kez de pazarlarda faaliyet gösteren esnaf için özel olarak hazırlanan üye işyeri kampanyasını hayata geçirdi.


Kampanya ile nakit kullanımının yoğun olduğu pazarlarda kartlı ödeme kolaylığı sağlanarak müşterilere konfor sunulması hedefleniyor.


“Avantajlı Bankkart POS seçenekleri pazar esnafıyla buluşuyor”

Kampanya kapsamında pazar esnafımız, Ziraat Bankası’nın android cihazları POS’a dönüştüren “Bankkart CepPOS” ürünüyle yapılan işlemlerde yüzde 2,09’a varan avantajlı komisyon oranlarından faydalanabiliyor. Ayrıca, CepPOS kullanan esnaf için herhangi bir aylık POS ücreti alınmıyor.


Dileyen pazar esnafımız ise komisyonsuz çalışma seçeneğini tercih edebiliyor. Bu durumda, işlemler 25 gün blokeli olarak gerçekleştiriliyor.


Fiziki POS veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (YN ÖKC) kullanan pazar esnafımız da kampanya kapsamında avantajlı komisyon oranlarından yararlanabiliyor. Bu cihazları tercih eden üye işyerleri için aylık POS/YN ÖKC ücretleri %50 indirimli olarak uygulanıyor.


Ziraat Bankası’nın pazar esnafına özel sunduğu bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesinden veya
internet sitesinden detaylı bilgi edinebilirler.

