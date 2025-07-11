Ziraat Bankası 6,7 trilyon lira büyüklüğe ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu'nda Ziraat Bankası'nın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyona bilgi veren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın kullandırdığı nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamı 4,8 trilyon liraya ulaştığını belirterek, bu meblağının 3,5 trilyon lirasının nakdi kredi olduğunu kaydetti.

Çakar, Türk Lirası kurumsal nakdi kredilerde ise 1,5 trilyon lira ile sektörün yüzde 20'sinin Ziraat Bankası tarafından kontrol edildiğine işaret ederek, "2020 yılında 81 trilyon lira olan tarımsal kredileri 706 milyar liraya çıkardık" şeklinde konuştu. Bankanın aktif büyüklüğünün 6,7 trilyon liraya ulaştığını belirten Çakar, bu rakamla Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2'sine tekabül ettiklerini kaydederek, "Mart sonu itibarıyla 47 milyar lira karlılığa sahibiz" bilgisini paylaştı.

İHRACAT KREDİLERİ 85 KAT BÜYÜDÜ

İhracat kredilerinde 85 kat kadar bir artış olduğunu bildiren Çakar, bu kredilerde toplam büyüklüğün 339 trilyon liraya ulaştığını kaydetti. Çakar, gayri nakdi kredilerde 1,3 trilyon liraya çıktıklarını ifade ederek, "Türk bankacılık sektörünün mevduatının 4,3 trilyon lirası bizde" bilgisini verdi.

24 MİLYON AKTİF MÜŞTERİSİ VAR

Çakar, "Sektörün kullandırdığı tarımsal kredilerin yüzde 71'ini Ziraat Bankası verdi, tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdık" ifadelerini kullandı. Dijital bankacılıkta, 24 milyon aktif dijital müşteri sayısıyla sektörün lideri olduklarının altını çizen Çakar, kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında bankanın sektör birincisi olduğunu anlattı.

Çakar, sektör mevduatının yüzde 19'una tekabül eden 4,3 trilyon liranın Ziraat Bankası'nda olduğunu vurgulayarak, "Nakdi kredilerde yüzde 18, gayrinakdi kredilerde de yine yüzde 18'lik bir paya sahibiz. Konut kredilerindeki pazar payımız yüzde 21. Türkiye'deki her 5 konut kredisinin biri Ziraat Bankasınca verilmiş. Kredi kartı yarışına sonradan girmemize rağmen sektör payı yüzde 13'e ulaştı" açıklamasında bulundu. Ziraat Bankası'nın, 22 ülkede 130 noktada faaliyet gösteriyor.











