Markalar da miras oldu: Her 2 kişiden 1’i aynı markayı kullanıyor

Areda Piar’ın, Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Aile Markaları” araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 40,5’i çocukluğunda ailesinin tercih ettiği markaları kullandığını belirtiyor. Bu alışkanlıklarının devam ettiği kategoriler de ise yüzde 47,3 ile Beyaz Eşya öne çıkıyor. Bir markanın aileden biri sayılabilmesi için taşıması gereken değerler arasında ilk sırada yüzde 77,3 ile kalite ve dayanıklılık geliyor. Araştırmada bir marka yüzünden evde çıkabilecek tartışma nedenlerine de dikkat çekiyor.

Aile markaları çocuklara miras kalıyor

Areda Piar’ın 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Aile Markaları” araştırmasında çocukluk döneminde ailelerin tercih ettiği markaların günümüze olan etkisi ele alındı. Araştırmaya göre Türk halkının yüzde 48,8’i çocukluklarında ailelerinin tercih ettiği markaların bir kısmını hala kullandığını, bir kısmını ise değiştirdiğini belirtiyor. Yüzde 40,5’i aileden gelen markaları hala kullanmaya devam ederken, yüzde 10,6’sı ise tamamen yeni markalara yöneldiğini ifade ediyor.





Araştırmada bir markanın “aileden biri” sayılabilmesi için taşıması gereken değerler de Türk halkına soruldu. Katılımcıların yüzde 77,3’ü bir aile markasında ilk sırada kaliteyi ve dayanıklılığı arıyor. İkinci sırada yüzde 49,2 ile güvenilirlik, üçüncü sırada yüzde 36,5 ile uygun fiyat geliyor.

Beyaz eşya ve gıda kategorisinde aile alışkanlıklarının etkisi büyük

“Geçmiş alışkanlıklarınızı hangi kategorilerde sürdürüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 47,3’ünün beyaz eşya yanıtını verdiği görülüyor. Dikkat çeken diğer kategorilerde ise yüzde 18,5 ile gıda, yüzde 13 ile kahve/çay ve yüzde 12,2 ile elektrikli ev aletleri yer alıyor.

Annelerin reklamlarda gördüğü markalar muhakkak deneniyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise evde markalar yüzünden yaşanan tartışmalar. Evde Bir Marka Yüzünden Tartışma Çıksa, Nedeni Büyük İhtimalle Ne Olurdu?” sorusu da araştırma kapsamında katılımcılara yöneltildi. Gelen yanıtlar arasında anne tercihlerinin önemi ve kurulan duygusal bağ dikkat çekti. Yüzde 25,9’u “Annem o markayı reklamlardan sevmiş, deniyoruz işte” diyerek aile içindeki seçimlerin çoğu zaman rasyonel değil, duygusal sebeplere dayandığına dikkat çekiyor. Öte yandan yüzde 17,5’i “Babam yine en ucuzunu almış” cevabını vererek aile markalarında ekonomik faktörlerin önemini de ortaya koyuyor.







