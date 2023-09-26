Areda Survey gençlere sordu: İşte Türkiye'de en çok tercih edilen üç meslek

Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 100 kişiyle yaptığı araştırma, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümleri ortaya koydu. Meslek tercihi araştırmasında en çok seçilen ilk üç bölüm mühendislik, tıp ve hukuk olurken; ilahiyat, tıp ve diş hekimliği tercih edilmeyecek bölümler arasında yer aldı. Yapılan araştırmada gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise ‘hibrit çalışma biçimi’ oldu.





Gençler mühendisliği tercih ediyor

Araştırmaya göre, gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerin başında mühendislik geliyor. Mühendislik, yüzde 22,7'lik oranla gençlerin en çok tercih ettiği meslek oldu. Mühendisliğin ardından yüzde 10,9'luk oranla tıp fakültesi, yüzde 9,3'lük oranla hukuk ve yüzde 7,7’lik oranla psikoloji tercih edildi.





Türk halkı sevdiği alanda çalışmak istiyor

‘Meslek tercihinde önceliğiniz nedir?’ sorusunun yer aldığı araştırma, Türk halkının önemsediği ilk şeyin yüzde 49,4 oranıyla sevdiği alanda çalışmak olduğunu ortaya koydu. İkinci sırada yüzde 18,1’lik oranla dolgun maaş gelirken, üçüncü sırada ise 13,2’lik oranla konforlu çalışma alanı yer aldı. Bunların yanı sıra yüzde 10,2’lik kısım iş garantisini tercih etti.









En büyük etken dijital dünya

Araştırma, meslek seçiminde en büyük etkenin dijital dünya olduğu sonucunu ortaya koydu. Yüzde 28’lik kısım dijital dünyadan etkilenirken, yüzde 24,8 ise aile ve akraba çevresini dikkate alıyor. Yapılan araştırmada üçüncü olarak yer alan etken ise yüzde 20,9’luk bir oranla sosyal çevre ve arkadaşlık olarak görülüyor.





Türk halkının yüzde 46,7’si hibrit çalışma biçimini tercih ediyor

Araştırmaya göre, gençlerin uygun gördüğü çalışma şekli ise ‘hibrit çalışma biçimi’ oldu. Katılımcıların yüzde 46,7'si hibrit çalışmayı tercih ederken, yüzde 37,3'ü ofiste çalışmanın daha uygun olacağı görüşünde. Yüzde 15,9'luk kesim ise uzaktan çalışmayı tercih ediyor.





Özel sektör tercih ediliyor

Araştırmada ayrıca, katılımcıların yüzde 41,6'sı özel sektörü, yüzde 31,3'ü memuriyeti, yüzde 27'si girişimciliği tercih ettiği görüldü. Katılımcıların yüzde 56,2'si büyük bir metropolde, yüzde 32,5'i küçük kentlerde, yüzde 11,3'ü kırsalda yaşamak ve çalışmak istiyor.





Yabancı ülkelerde çalışmak da tercih ediliyor

Araştırmada katılımcıların yüzde 40,2'si Türkiye'de, yüzde 39,7'si yurtdışında, yüzde 20,1'i ise Türkiye'den yurtdışına uzaktan çalışmak istiyor.











