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Ziyaretçi değil hediyesi gitti

Kovid-19 sürecinde yakınlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar, çareyi sevdiklerine küçük hediyeler göndermekte buldu. Bu dönemde talebin 3 kat arttığını belirten Çiçek Sepeti CEO’su Ceyhun Turan, tüketicilerin çiçek ve hediye kategorilerinin yanında ev ile yaşam, elektronik, moda, süpermarketi tercih ettiğini söyledi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid-19’la mücadele kapsamında sosyal mesafe çağrılarına uyarak yakınlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar, sevdiklerini mutlu etmek için çeşitli arayışlara girdi. Çareyi sevdiklerine küçük hediyeler göndermekte bulan tüketici başta çiçek, çikolata olmak üzere çeşitli alternatifleri tercih etti. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Kovid-19 salgını sürecinde e-ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artış göstererek 5 ayda 63,3 milyar liraya ulaştı. Nielsen verilerine göre; pandemi dönemi öncesine kıyasla Türkiye’de online alışverişin tercih edilme oranı yüzde 37 artarak Avrupa’yı geride bıraktı.

ÜRÜNLERE TALEP 3 KAT ARTTI

“Pandemi sürecinde online alışverişe olan ilginin artması ile birlikte gözlemlediğimiz en belirgin durum müşterilerimizin evinde zaman geçirirken ihtiyacı olabilecek ürünlere yönelimleri oldu” diyen Çiçek Sepeti CEO’su Ceyhun Turan, VarVar süreci ile birlikte çiçek ve hediye kategorilerinin yanına ekledikleri ev ile yaşam, elektronik, moda, süpermarket gibi kategorilerde geçen yıla oranla 3 kat bir artış olduğuna işaret etti. Bunun yanı sıra tüketicilerin anne ve babalar günü ile bayram gibi özel günleri de sevdiklerinden ayrı geçirdiğini hatırlatan Ceyhun Turan, “Bu noktada da tüketicilerin özel günlerde hediye gönderimleriyle sevdiklerini mutlu ettiklerini gördük” ifadelerini kullandı.

GLOBALDE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEK

Turan, bu süreçte artan talebe rağmen herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Şu anda 250’den fazla çalışan ve 5 bini aşkın bayii ile operasyonlarını yürüttüklerini anlatan Ceyhun Turan, “Pazaryeri modelimiz büyümeye devam ettikçe bu rakamlar da artış gösterecektir. Globalde de Lolaflora markasıyla başta Meksika olmak üzere İspanya, Kolombiya ve Kosta Rika’da, pazar yerimizi her geçen gün büyüterek varız. Bu alanda hedef pazarımız için de yoğunlaştığımız alanın Amerika kıtası olduğunu söyleyebilirim” bilgisini paylaştı.

Ceyhun Turan

EVDEN ÜRETEN GİRİŞİMCİLERDEN YOĞUN İLGİ VAR

Üzerinde çalıştıkları yeni projeleri olduğunu belirten Ceyhun Turan, şunları kaydetti: “Müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini kolaylaştıracak ve memnuniyeti arttıracak projelerimizi yakın zamanda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıla ilişkin hedefimiz bu seneki büyümemizin üzerinde bir büyüme ile 2021 yılını kapatmak.” Pandemi döneminde evlerinden üretim yapan girişimcilere destek olmak için başlattıkları kampanyaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Turan, şunları söyledi: “Yoğun bir ilgi gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu kapsamda amacız evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyenlere kapımızı açmaktı. Bir iş yeri bulunmaksızın ticari faaliyet gösteren kişilere, evlerinde ürettikleri ürünleri satma imkanı sunduk.”

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