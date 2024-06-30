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EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru takvimi...

"EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere tercihler ÖSYM'nin tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapılıyor. Peki EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru takvimi...

16:59 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
EKPSS tercih kılavuzu 2024
EKPSS tercih kılavuzu 2024

"EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS sınav sonuçları sonrasında gündemde yer alıyor. Yayımlanacak olan kılavuza göre kamudaki engelli kadrosuna girmek için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin tercih işlemlerini başlatmasını bekliyor.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

#EKPSS
#ekpss tercih kılavuzu
#ÖSYM
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EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru takvimi...