EKPSS tercih kılavuzu 2024: EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru takvimi...

"EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından açıklanan EKPSS sınav sonuçları sonrasında gündemde yer alıyor. Yayımlanacak olan kılavuza göre kamudaki engelli kadrosuna girmek için tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin tercih işlemlerini başlatmasını bekliyor.