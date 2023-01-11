EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS tercih (yerleştirme) sonuçları

Engelli memur ataması yapabilmek için gerçekleştirilen EKPSS'de tercih süreci devam ediyor. 5 Ocak'ta başlayan tercihlerin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Henüz tercih yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Tercih yapan adaylar ise heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS kura ile atama ne zaman yapılacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden "2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

REKLAM

2023 EKPSS TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Ocak'ta başlayan tercih işlemleri 13 Ocak'ta sona erecek. EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak yerleştirme için tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS ATAMA KURALARI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şubat ayının ikinci haftasında atamaların gerçekleştirilmesi bekleniyor.