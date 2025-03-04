Mübarek Ramazan ayı 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram öncesinde emeklilere ödenecek ikramiyenin miktarı ve ödeme tarihi merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılmıştı. 2025 yılında ikramiyenin artırılması gündemde yer alırken, yeni düzenlemenin mart ayı içinde netleşmesi bekleniyor. İşte emekli ikramiyesine dair son gelişmeler…

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız.''

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının 21 Şubat’ta yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği hakkındaki soruya, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" yanıtını verdi.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı henüz belli olmadı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.

Zam yapılması halinde zamlı emekli ikramiyesi tutarının en geç önümüzdeki iki haftalık süreçte açıklanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM SENARYOLARI

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 zam yapıldı. Bayram ikramiyelerine de bu oranda zam yapılırsa yeni ikramiye tutarı, 3 bin 472 liraya yükselecek. Yuvarlama ile 3 bin 500 liraya yükseltilebilir.

Geçen yılki gibi yüzde 50 oranında zam yapılırsa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya yükselebilir.

İşte emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplama tablosu:

Yüzde 15,75 zam yapılması durumunda;

Emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira 50 kuruş olacak.

Yüzde 30 zam yapılması durumunda:

Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3 bin 900 liraya yükselecek.

Yüzde 35 zam yapılması durumunda:

İkramiyeler 1050 lira artış yaşayacak ve 4 bin 50 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda:

1200 lira artış yaşayacak ve 4 bin 200 lira olacak.

Yüzde 45 zam yapılması durumunda:

1350 lira artış yaşayacak ve 4 bin 350 lira olacak.

Yüzde 50 zam yapılması durumunda:

1500 lira artış yaşayacak ve 4 bin 500 lira olacak.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.