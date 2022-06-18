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Kurban bayram emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve ayın kaçında yatacak?

Emekli ikramiyesi için geri sayılıyor. Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Bayrama kısa bir zaman kala emekli bayram ikramiyesi tutarı ve yatacağı tarih merak konusu oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zam yapılacak mı 2022? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi ödemeleri: 2022 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?
Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022

Kurban Bayramı emekli maaşları ikramiyesi 2022 Kurban Bayramı öncesinde merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ikramiye veriliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve 2022 Temmuz'da emekli ikramiyesine zam mı gelecek? İşte "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde başlayacak. Bayramdan önceki hafta emekli bayram ikramiyesinin yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olarak verildi. Kurban Byarmaı ikramiyesi ile ilgili bir açıklama gelmedi ama 1100 TL yatırılması bekleniyor.

2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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