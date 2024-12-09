Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekli (IV) sayılı cetvelinde sayılmayan kadro ünvanlarında veya hizmet sınıflarında görev yapanlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamları dikkate alınacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda neler var?

Yasa teklifinde, 4B'li olarak adlandırılan sözleşmeli memurlar, daha önce yapılan düzenlemelerle kadro imkanlarına kavuşmuş ve 4A memuriyet kadrolarına geçirilmişti. Bu değişiklikle birlikte, 4A kadrosuna geçmeyen sözleşmeli personelin özlük hakları da 4A kadrolu memurlarla eşitlenmişti. İzin, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar konusunda önemli iyileştirmeler yapılmıştı. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 237 bin 890 sözleşmeli personel, Belediye Kanunu kapsamında ise 11 bin 539 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 249 bin 429 sözleşmeli personel yer alıyor. Potansiyel olarak, bu personelin de memur kadrolarına geçmesi halinde, toplamda 950 bin çalışan bu düzenlemeden faydalanabilecek.

4B'li sözleşmeli personelin hakları neler olacak?

Yeni düzenleme ile sözleşmeli personelin hakları daha da genişletiliyor. Bu düzenlemeyle, sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurların yararlandığı haklardan faydalanabilecek. Bunlar arasında yıllık izin haklarının devredilmesi, aylıksız izin gibi önemli konular da yer alıyor.

Yapılacak değişikliklerden birisi sözleşmeli memurların gelirlerini de artıracak. Düzenlemeye göre 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan personelin terfi hakkı devreye girecek. 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe ilerleme hakkı, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Emekli maaşı ve ikramiye tutarları artacak mı?

Sözleşmeli personel de 4A kadrosundaki memurlar gibi kademe yükselmesi haklarından yararlanacak. Bu durum personelin maaşını artırırken bir yandan da emekli aylığı ve ikramiyesine katkı yapacak. Torba yasada ayrıca devlet memurlarıyla ilgili ilave düzenlemeler de yer alıyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği birçok konuda yeni düzenlemeler de torba yasanın içinde yer alıyor. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un adı Devlet Denetleme Kuruluna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde değiştiriliyor.

Denetçilerin görev ve yetkileri düzenlenecek

"Denetçilerin görev ve yetkileri" başlıklı hüküm de düzenleniyor. Buna göre, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını istemek; raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak; mevzuatla verilen görevleri yapmak; Kurul Başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapmak, denetçilerin görev ve yetkileri olacak.

Ek gösterge artışı kimleri kapsayacak?

Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları uyarınca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ekli (IV) sayılı cetvelinde sayılmayan kadro ünvanlarında veya hizmet sınıflarında görev yapanlar hakkında Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan ek gösterge rakamları dikkate alınacak.

Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda yapılan değişiklikle, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla Devlet Memurları Kanunu'nun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın atama yapılabilecek.

Ek gösterge bakımından bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen kadro, pozisyon ve görevler ile il ve bölge müdürü kadro veya pozisyonları hariç, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlar hakkında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacak.

Bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, idari uzman ve araştırmacı kadro ve pozisyonlarına atananların öncelikle bulundukları kurumda veya ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda yürüteceği izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi görev ve hizmetler ile buna dair uygulamanın izlenmesine ve yönlendirilmesine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu kapsamında ilgili kadrolara atananlar veya atanmış sayılanlar ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri kapsamında TBMM İdari teşkilatında müşavir ünvanlı kadrolara atananların, bulundukları kurumda veya ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan dernek ve vakıflarda yürüteceği görev ve hizmetlerde, talepleri üzerine görevlendirilmelerine imkan tanınacak. Buna yönelik usul ve esasları belirlemeye TBMM Başkanlık Divanı yetkili olacak.







