Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik sisteminde yeni düzenleme devreye alınacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) çalışanların maaşından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılıyor ve çalışanlar istediği zaman bu sistemden ayrılabiliyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) tüm işveren ve işçilerin katılımı zorunlu olacak.





EMEKLİLİKTE BES YERİNE TES SİSTEMİ





Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile emekli olduktan sonra gelir düşüşünün önlenmesi amaçlanıyor. BES'te çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılıyor ve çalışanlar istediği zaman bu sistemden ayrılabiliyor.





Tüm işveren ve işçilerin TES'e katılımı zorunlu olacak. Söz konusu sistemden ayrılmak mümkün olmayacak.





NASIL UYGULANACAK?





Çalışanlar SGK dışında ikinci bir prim ödeme sistemine dahil edilecek. Sisteme göre, bürüt maaştan en az yüzde 3 kesilecek ve işveren de aynı oranda katkıda bulunacak. Prim miktarının yüzde 30 kadarı da devlet katkısı olarak sağlanacak.





NE ZAMAN UYGULANACAK?





Sistemin detayları belli olmaya başlarken ne zaman uygulamaya alınacağına dair hanüz net bir tarih yok. TES'in 2025 yılının son çeyreğinde yasal düzenlemeyle yürürlüğe konulması bekleniyor.



