EMEKLİYE TABAN MAAŞ ZAM HESABI OLUŞTU: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 12 bin 500 lira alanlar...

Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için büyük önem taşırken, özellikle en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemeler de dikkatle takip ediliyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek ve bu artış "kök aylıklara" yansıtılacak. Peki emekli taban maaş zammı Ocak ayında ne kadar olacak?

Ocak Zammı Beklentisi Artıyor: Gözler Taban Aylığa Çevrildi





SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı enflasyon zammı büyük bir merakla beklenirken, en düşük emekli maaşıyla ilgili yapılacak düzenlemeler de gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre belirlenecek zam, kök aylıklar üzerinden yapılacak. Taban aylıkla ilgili bir değişiklik yapılmazsa bazı emekliler zamlardan faydalanamayacak.





Cevdet Yılmaz’dan Taban Aylık Sinyali





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, emeklilerin asgari maaş konusunun yeniden ele alınabileceğine işaret etti. Yılmaz, bütçede ücret artışı oranlarına dair bir düzenleme olmadığını belirterek, "Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde mutlaka konuşmalar olacaktır" dedi.





Temmuz’da Yüzde 25 Zam Yapıldı





Geçtiğimiz Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına %24,73 zam yapılmıştı. Aynı dönemde en düşük emekli maaşı %25 artışla 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Mevcut durumda kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olan emeklilere, Hazine desteği ile bu miktar sağlanıyor.

Enflasyon Verileri Kasım’da Netleşecek





Ocak ayında yapılacak taban aylık artışının enflasyon oranında olması bekleniyor. Ocak zammının oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon verisinin ilk üç ayı, Temmuz-Eylül dönemi için %8,92 olarak açıklandı. 4 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon oranının açıklanması ile zam oranı büyük oranda netleşecek.





Ocak Zammı İçin Tahminler: Yüzde 14.60-16.43 Arasında





Ekonomistlerle yapılan anketler, Ocak zammının %14,60 ile %16,43 arasında olabileceğini gösteriyor. Bu oranlar taban aylığa yansıtıldığında, en düşük maaş 14 bin liranın üzerine çıkabilir. %13,44’lük bir artış en düşük maaşı 14.180 TL’ye, %16,43’lük artış ise 14.554 TL’ye yükseltebilir. Zam oranının daha yüksek olması durumunda ise en düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyelerini görebilir.

4 Farklı Anketin Ocak Zammı Tahminleri





Piyasa Katılımcıları Anketi: 6 aylık TÜFE tahmini %15,53, tahmini taban maaş 14.441 TL

AA Finans Anketi: 6 aylık TÜFE tahmini %14,83, tahmini taban maaş 14.354 TL

Reuters Anketi: 6 aylık TÜFE tahmini %14,60, tahmini taban maaş 14.325 TL

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: 6 aylık TÜFE tahmini %16,43, tahmini taban maaş 14.554 TL

Yeni Taban Aylık Düzenlemesi Nasıl Uygulanacak?



